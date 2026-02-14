Inter-Juventus: le probabili formazioni, orario e diretta tv

Alle 20:45 San Siro accende i riflettori sul derby d’Italia tra Inter e Juventus, una sfida che pesa sulla corsa allo Scudetto e sul morale di entrambe. In panchina il confronto tra l’esperienza di Luciano Spalletti e la freschezza di Cristian Chivu, mentre in campo gli occhi sono puntati su Lautaro Martinez e Kenan Yildiz, protagonisti annunciati di una gara che promette spettacolo e tensione.

Una classica che vale più di tre punti

Il derby d’Italia non è mai una partita come le altre. A maggior ragione questa volta, con la vetta della classifica nel mirino e una rivalità che affonda le radici nella storia del calcio italiano. A San Siro, la “Scala del calcio”, l’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni.

La Inter guida la classifica con 58 punti, frutto di 19 vittorie e 57 gol segnati. I nerazzurri hanno mostrato continuità e solidità, candidandosi come principale favorita per il titolo. La Juventus, quarta a quota 46 punti, ha ottenuto 13 successi in 24 gare, realizzando 41 reti. I bianconeri cercano punti pesanti per restare agganciati al treno delle prime e consolidare la zona Champions.

I precedenti recenti

Le ultime sfide tra Inter e Juventus hanno regalato emozioni e risultati sorprendenti. Il 13 settembre 2025 finì 4-3 per i bianconeri; il 16 febbraio precedente ancora una vittoria juventina di misura; il 27 ottobre 2024 spettacolare 4-4; il 4 febbraio dello stesso anno successo nerazzurro per 1-0. Dal ritorno della Juve in Serie A nella stagione 2006/07, il bilancio in campionato sorride ai torinesi: 19 vittorie contro 7 dell’Inter, con 11 pareggi. Un dato che pesa e che Chivu vuole ribaltare per interrompere un digiuno che dura da quasi due anni.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Martinez L., Thuram. All. Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly L.; Cambiaso, Locatelli, Thuram K., Cabal; McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.