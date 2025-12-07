Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Inter Miami campione: prima storica MLS Cup grazie allo show di Messi

L'argentino domina nella finale contro Vancouver e regala al club di Beckham il primo titolo negli Stati Uniti

Dic 7, 20251 Lettura
ATLANTA, GEORGIA - JUNE 19: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF walks out of the tunnel prior to the FIFA Club World Cup 2025 group A match between Internacional CF Miami and FC Porto at Mercedes-Benz Stadium on June 19, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)

L’Inter Miami conquista la sua prima MLS Cup superando 3-1 i Vancouver Whitecaps di Thomas Müller in una finale dominata dalla classe senza tempo di Lionel Messi. Trascinatore assoluto della stagione, la Pulce ha chiuso il campionato da capocannoniere con 35 gol e da miglior assist-man con 24 passaggi vincenti. Anche nella sfida decisiva, l’argentino si è rivelato determinante con due assist e un ruolo chiave nell’azione che ha portato all’autogol iniziale di Ocampo su assist di Allende.

Al triplice fischio, è esplosa la festa all’DRV PNK Stadium, dove i fotografi hanno assediato il palco dei proprietari per immortalare David Beckham e i fratelli Mas, protagonisti di un progetto che ora può vantare un trofeo storico. Messi, con le braccia al cielo, ha salutato un pubblico in delirio, suggellando un’annata straordinaria.

Dopo dieci titoli di Liga con il Barcellona e due Ligue 1 con il PSG, Messi vince per la prima volta negli Stati Uniti, arricchendo un palmarès già leggendario. Campione del mondo con l’Argentina nel 2022, il fuoriclasse rosarino resta ora al centro dell’attenzione per il primo Mondiale a 48 squadre, in programma nel 2026, anche se la sua partecipazione non è ancora ufficiale.

Redazione

