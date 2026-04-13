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Serie A

Inter, poker tricolore: batte il Como 4-3 e vola a +9 sul Napoli

I nerazzurri vanno sotto di due gol, poi ribaltano tutto con Thuram e Dumfries in una sfida ad altissima intensità e dal finale incandescentе.

Apr 13, 20261 Lettura
DORTMUND, GERMANY - JANUARY 28: Federico Dimarco of FC Internazionale Milano celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between Borussia Dortmund and FC Internazionale Milano at BVB Stadion Dortmund on January 28, 2026 in Dortmund, Germany. (Photo by Teresa Kröger - UEFA/UEFA via Getty Images)

COMO-INTER 3-4
36′ Alex Valle (C), 45′ Nico Paz (C), 46′ pt e 4′ st Thuram (I), 13′ st e 27′ st Dumfries (I), 44′ st Da Cunha rig. (C).

Nella 32ª giornata di Serie A, l’Inter firma una vittoria pesantissima battendo il Como 4-3 al termine di una gara folle e spettacolare. Dopo il pari del Napoli a Parma e il ko del Milan con l’Udinese, la squadra di Chivu piazza l’allungo forse decisivo nella corsa scudetto. Protagonisti assoluti Thuram, autore di una doppietta, e Dumfries, decisivo nella ripresa con due accelerazioni che cambiano il match.

Il Como parte con coraggio e mette subito pressione all’Inter, premiato dal vantaggio di Valle al 36’ dopo una respinta imperfetta di Sommer su Nico Paz. Nel finale di primo tempo arriva anche il raddoppio firmato proprio da Nico Paz al 45’, ma i nerazzurri riaprono tutto nel recupero con Thuram, a segno di testa su cross di Barella. Nella ripresa l’Inter cambia ritmo e trova il 2-2 ancora con Thuram, bravo a sfruttare l’errore tra Kempf e Butez. Da lì sale in cattedra Dumfries, devastante nelle sue incursioni e decisivo per il poker interista. Nel finale il rigore di Da Cunha al 89’ riaccende il Como, che sfiora il clamoroso pari con la traversa di Jacobo Ramon. Finisce 4-3: l’Inter vola a +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine.

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Redazione

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