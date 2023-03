Inter: Prove di rinnovo in casa nerazzurra per Edin Dzeko

Prove di rinnovo in casa Inter per Edin Dzeko. Il bosniaco, in scadenza a giugno, è diventato un giocatore fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi (11 gol e 5 assist in 35 partite), lui vorrebbe continuare la sua avventura in nerazzurro ma chiede un contratto biennale. La società, dal canto suo, vorrebbe offrire al cigno di Sarajevo invece solo un anno. Se non si dovesse trovare un accordo Ausilio avrebbe in mente di riportare in Italia Scamacca.

L’attaccante azzurro, dopo un buon avvio di stagione – 25 presenze e 7 reti in tutte le competizioni -, è finito poco alla volta ai margini della squadra, non riesce più a trovare spazio dall’inizio nell’undici titolare – l’ultima volta è accaduto lo scorso 4 gennaio contro il Leeds – e, complice anche un infortunio che lo ha costretto ai box per tre partite, ha visto progressivamente ridursi il suo impegno. Inutile dire che, anche in chiave Nazionale, la situazione di Scamacca non sia esattamente delle migliori.

Se vuole restare nel giro azzurro, l’ex Sassuolo deve giocare e farlo con continuità. Logico, in questo senso, che abbia preso a considerare l’opportunità di rientrare in Italia, valutando le offerte, o per dirla com’è, i primi sondaggi, che stanno arrivando dalle squadre del nostro campionato.