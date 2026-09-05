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Serie A

Inter, rimonta folle a San Siro: Lautaro fa esplodere Chivu

Set 5, 20261 Lettura

Una pazza Inter batte il Napoli 3-2 in rimonta e continua la sua marcia perfetta in campionato. A San Siro gli azzurri sembrano avere la partita in mano dopo i gol di Politano e Hojlund, ma la squadra di Cristian Chivu reagisce con carattere: Lautaro Martinez firma una doppietta, Thuram completa la rimonta momentanea e nel finale il capitano nerazzurro mette il sigillo sulla vittoria.

Equilibrio a San Siro, Dimarco fermato dalla traversa

La sfida parte subito a ritmi elevati. Diouf chiama Meret all’intervento, mentre dall’altra parte Anguissa impegna Josep Martinez. Il centrocampista del Napoli è ancora protagonista alla mezz’ora, quando penetra sulla destra e cerca il primo palo senza trovare lo specchio.

L’Inter risponde con Bisseck, il cui sinistro termina alto. La grande occasione del primo tempo arriva però nel finale: Dimarco calcia una punizione dal limite e centra in pieno la traversa, lasciando il risultato sullo 0-0 all’intervallo.

Politano e Hojlund gelano l’Inter

La ripresa cambia completamente volto. Un errore di Barella in fase di disimpegno spalanca la strada al Napoli: dopo una serie di ribattute, Politano trova il gol dello 0-1. L’Inter protesta anche per un possibile calcio di rigore, ma poco dopo arriva un’altra doccia fredda.

Hojlund riceve sulla trequarti e con il sinistro trova l’angolo per lo 0-2, sorprendendo Martinez. San Siro sembra gelato, ma la squadra di Chivu reagisce immediatamente. Al 56′ Zielinski lancia Dimarco, che mette al centro di prima: Lautaro Martinez arriva in scivolata e riapre la partita.

Thuram accende la rimonta, Lautaro completa la festa

L’Inter aumenta la pressione e schiaccia progressivamente il Napoli. Al 73′ Thuram colpisce il palo di testa, anticipando quello che accadrà pochi minuti più tardi. All’82’ il francese svetta ancora, anticipa Badiashile e firma il 2-2 che infiamma San Siro.

Nel finale saltano gli equilibri. Anguissa spreca una clamorosa occasione da pochi passi, poi arriva il colpo del definitivo sorpasso nerazzurro: Akanji serve Lautaro Martinez, che in mischia trova il tap-in del 3-2 e completa una rimonta spettacolare.

Il capitano argentino diventa così l’uomo copertina di una notte folle. L’Inter resta a punteggio pieno dopo tre giornate, mentre il Napoli incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko contro il Como.

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