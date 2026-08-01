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Inter, Roma e Fiorentina che sfide! Le partite da non perdere oggi

Sabato ricco di grandi test internazionali: le italiane affrontano avversari di prestigio, mentre completano il programma Manchester United-Atletico Madrid e Girona-Arsenal.

Ago 1, 20261 Lettura
Cristian Chivu Head Coach of FC Internazionale looks on during Coppa Italia 2025/26 Semi-Finals 2nd Leg football match between FC Internazionale and Como 1907 at San Siro Stadium in Milan, Italy

L’estate del calcio europeo entra nel momento più intenso e il programma di sabato 1 agosto regala una serie di amichevoli di altissimo profilo. Protagoniste anche Inter, Roma e Fiorentina, attese da impegni prestigiosi contro Manchester City, Cardiff City e Real Madrid. Una giornata fondamentale per testare condizione fisica, nuovi innesti e soluzioni tattiche in vista dell’inizio della stagione 2026/27. A completare il cartellone ci saranno anche Manchester United-Atletico Madrid e Girona-Arsenal, due sfide che promettono spettacolo e indicazioni importanti per gli allenatori.

Le sfide delle italiane

Ad aprire il programma sarà Manchester City-Inter (ore 13:30), probabilmente il test più affascinante della giornata. I nerazzurri misureranno il proprio stato di forma contro una delle corazzate del calcio europeo, in una sfida utile per verificare l’efficacia dei nuovi meccanismi di gioco e l’inserimento dei volti nuovi della rosa.

Alle 16:00 toccherà invece alla Roma, impegnata in trasferta contro il Cardiff City. Per i giallorossi sarà un’altra tappa del percorso di preparazione estiva, con l’obiettivo di aumentare il minutaggio e consolidare le idee tattiche dello staff tecnico.

Alle 18:00 riflettori puntati su Real Madrid-Fiorentina, uno degli appuntamenti più attesi dell’intera giornata. I viola affronteranno un avversario di assoluto prestigio in un banco di prova che potrà offrire risposte importanti sul livello di competitività raggiunto durante il precampionato.

Manchester United-Atletico e Arsenal in Spagna

Il pomeriggio internazionale proseguirà alle 15:00 con Manchester United-Atletico Madrid, confronto tra due grandi protagoniste del calcio europeo che sfrutteranno l’amichevole per mettere minuti nelle gambe e valutare giovani e nuovi acquisti.

A chiudere il programma sarà Girona-Arsenal, con i londinesi impegnati in Spagna per proseguire il lavoro di preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. Il Girona, invece, proverà a sfruttare il fattore campo per misurarsi contro una delle squadre più competitive della Premier League.

Il programma delle amichevoli

  • 13:30Manchester City-Inter
  • 15:00Manchester United-Atletico Madrid
  • 16:00Cardiff City-Roma
  • 18:00Real Madrid-Fiorentina
  • 19:00 Girona-Arsenal
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