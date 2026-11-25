L’Inter torna protagonista in Champions League. Questa sera, mercoledì 25 novembre, la squadra di Cristian Chivu ospita lo Stoccarda a San Siro nella quinta giornata della fase campionato. Fischio d’inizio alle ore 21:00. Dopo le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge, l’Inter ha cambiato passo battendo Shakhtar e Feyenoord. I due successi consecutivi hanno portato i nerazzurri al 15° posto con sei punti, insieme a LASK, Manchester United e Galatasaray.

Lo Stoccarda precede invece la formazione di Chivu di una sola lunghezza: una vittoria permetterebbe quindi all’Inter di superare i tedeschi e rilanciare le proprie ambizioni europee. Il calendario successivo, con Borussia Dortmund e Liverpool, rende ancora più importante la sfida del Meazza.

Chivu cerca la terza vittoria europea consecutiva

Dopo i progressi mostrati nelle ultime giornate di Champions League, i nerazzurri hanno l’opportunità di dare continuità al proprio percorso. Un successo contro lo Stoccarda avrebbe un valore particolare perché arriverebbe contro una diretta concorrente. L’obiettivo è migliorare la posizione in classifica e ridurre la pressione in vista degli ultimi appuntamenti della fase campionato.

Le probabili formazioni di Inter-Stoccarda

INTER (3-5-2) – J. Martinez; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu.

STOCCARDA (3-4-3) – Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Prömel, Karazor, Führich; Undav, Demirović, El Khannouss. All. Hoeness.

Dove vedere Inter-Stoccarda

Inter-Stoccarda sarà trasmessa in esclusiva su Sky. La partita sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport e in streaming attraverso Sky Go e NOW. Il collegamento prepartita di Inter TV inizierà alle 19:30, con aggiornamenti e immagini da San Siro.