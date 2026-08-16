Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Inter

Inter, Stones entra e segna: Betis ko, Chivu chiude col sorriso

Il nuovo difensore inglese decide l’ultima amichevole estiva. Dimarco cambia la partita, buone risposte anche da Pio Esposito.

Ago 16, 20261 Lettura
IPA87514005 - John Stones of FC Inter celebrates after scoring a goal with teammates during Inter - FC Internazionale vs Real Betis , Friendly football match in Bari, Italy, August 15 2026

L’Inter supera 1-0 il Betis Siviglia a Bari e chiude con una vittoria il programma delle amichevoli estive. A decidere la sfida è proprio uno degli uomini più attesi, John Stones, subito protagonista con il gol che regala il successo alla squadra di Cristian Chivu. Una prestazione convincente per i nerazzurri, capaci di creare diverse occasioni e di concedere poco agli spagnoli, nonostante qualche errore di troppo negli ultimi metri.

Inter propositiva, ma manca il guizzo

L’Inter prova fin dalle prime battute a prendere il controllo della gara, costruendo diverse situazioni interessanti senza riuscire a concretizzarle. Bonny si muove molto e offre soluzioni alla manovra, ma davanti alla porta manca della necessaria precisione. Positiva anche la prova di Pio Esposito, efficace tecnicamente e capace di rendersi pericoloso nonostante il poco supporto ricevuto in alcune fasi della partita. Il Betis resiste e mantiene il risultato bloccato, mentre Chivu cerca nuove soluzioni dalla panchina.

Dimarco accende l’Inter, Stones firma la vittoria

La svolta arriva con l’ingresso di Federico Dimarco, che aumenta immediatamente qualità e pericolosità sulla fascia. È proprio dal suo mancino che nasce l’episodio decisivo: su una punizione del laterale nerazzurro, Pavard fa da sponda di testa e Stones colpisce al volo di destro, trovando la rete dell’1-0.

Un debutto da ricordare per il centrale inglese, che consegna a Chivu una vittoria importante soprattutto sul piano della fiducia. L’Inter chiude così il precampionato con indicazioni positive e può concentrarsi sul prossimo appuntamento contro il Monza, quando il risultato inizierà ad avere un peso ben diverso.

0 Shares

Articoli correlati

Inter, è fatta per Spence! Affare da 31,5 milioni di euro

Ago 12, 2026

Inter, Ausilio ha deciso: è Spence l’obiettivo per la fascia

Ago 11, 2026

Inter, sfuma Romero: l’Atletico Madrid accelera sul difensore

Ago 7, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.