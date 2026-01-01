Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calciomercato

Inter su Cancelo: il portoghese rompe con Inzaghi. Ostacolo ingaggio

All’Al-Hilal è in rotta con Inzaghi, a Chivu serve un giocatore come lui: potrebbe essere la soluzione? Si tratta per un prestito secco, il nodo è l’ingaggio

Gen 1, 20262 Lettura
YEREVAN, ARMENIA - SEPTEMBER 06: Joao Cancelo of Portugal celebrates scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Armenia and Portugal at Vazgen Sargsyan Republican Stadium on September 06, 2025 in Yerevan, Armenia. (Photo by Denis Tyrin - UEFA/UEFA via Getty Images)

Metti un esterno destro insoddisfatto della piega araba della sua carriera, un allenatore che non lo sopporta e una squadra testa di serie alla disperata ricerca di un affare per sistemare la suddetta corsia esterna. Il piatto forte della viglia di mercato è servito, piazzato in prima pagina dalla Gazzetta dopo una giornata in cui la notizia è rimbalzata ovunque. Stiamo parlando di João Cancelo, il portoghese classe ‘94 dal talento cristallino e dal carattere piuttosto fumantino, che dopo un anno e mezzo all’Al-Hilal sembra averne avuto abbastanza di compound di lusso e panchine punitive. E chi appare all’orizzonte come possibile salvatore, a sei mesi di distanza dal Mondiale? Proprio l’Inter, la sua ex casa del 2017-18, quella che lo lanciò e lo lasciò andare alla Juve senza troppi rimpianti (e che oggi, forse, un po’ se ne pente), nonostante l’aiuto fondamentale nel ritorno in Europa.

La storia è questa: Cancelo ha rotto platealmente con Inzaghi (altro ex interista, ironia della sorte) dopo una sostituzione andata male, con tanto di panchina presa a calci e oggetti volanti. Da lì, addio rotazioni regolari in Saudi Pro League, solo comparsate in Asian CL e un golletto a rendere meno amara la stagione. Risultato? Il 31enne scuola Benfica vuole tornare a calcare i campi della Champions, giocarsi il Mondiale 2026 e, soprattutto, sentirsi protagonista (possibilità ad oggi preclusa, nonostante l’aumentato prestigio dell’Arabia). Jorge Mendes, il suo superagente, si muove come un diplomatico, e l’Inter è in pole. Secondo Matteo Moretto, i nerazzurri sono già in contatti diretti con l’Al-Hilal e con Mendes per strutturare un prestito fino a giugno, con l’Inter che ha già sondato le condizioni economiche. Anche Juventus e Barcellona, altre due ex di Cancelo, hanno annusato l’affare – i bianconeri con un contatto iniziale, i catalani informati ma frenati dal Fair Play Financial – ma al momento Marotta e Ausilio sembrano i più attivi, stante il rapporto diretto con la proprietà, e forse anche con Inzaghi il cui numero probabilmente ancora campeggia nelle rubriche dei due uomini mercato. La Rosea parla di un’operazione che “prende quota”, con Cancelo disposto a ridursi l’ingaggio (da quei 15 milioni netti annui sauditi a qualcosa di più abbordabile per i parametri nerazzurri) pur di rimettersi in gioco. La società ci pensa sul serio? Denzel Dumfries è out per infortunio a lungo termine, Luis Henrique sta crescendo ma ancora non giustifica appieno i 25 milioni spesi, sulla fascia destra serve comunque un rinforzo pronto all’uso, un’alternativa d’esperienza e con quella creatività che i nerazzurri rimpiangono dai tempi di Spalletti (ricordate quando Luciano lo provò a sinistra e Joãozinho si “ribellò”? Bei tempi). Un prestito secco risolverebbe il problema immediato senza vincoli futuri, lasciando tempo per valutare Dumfries in estate.

Cosa impedisce, per ora, di brindare alla buona riuscita dell’affare? Non è tutto rose e cross al bacio: il nodo principale è proprio quel salario extralusso. Sei mesi di contratto equivalgono a circa sei milioni netti, il doppio al lordo delle imposte. L’Al-Hilal dovrebbe coprire una bella fetta, altrimenti l’operazione salta. E poi c’è la concorrenza: la Juve ci ripensa per un vecchio amore, il Barça sogna ma conta i centesimi. Le chances per l’operazione nostalgia ci sono, perché Cancelo conosce la Serie A, gradirebbe Milano e porterebbe qualità immediata in un ruolo scoperto.

Insomma, un ritorno romantico con un pizzico di follia economica: l’Inter che riporta a casa il figliol prodigo, proprio mentre Inzaghi lo scarica dall’altra parte del mondo. Se va in porto, sarebbe il colpo più spigliato del gennaio; altrimenti, resterà una di quelle “sliding doors” che i tifosi nerazzurri racconteranno per anni, tra un caffè e un “e se…”. il 2 gennaio il mercato apre le porte, ma intanto Mendes lavora: il 2026 è vicino, e il suo assistito non vuole viverlo dalla panchina di Riad.

 

 

 

0 Shares

Articoli correlati

Dal West Ham al Milan: Füllkrug pronto a “riempire” l’area

Dic 18, 2025

Manovre nerazzurre, i fratelli Thuram insieme e Frattesi alla Juve?

Dic 15, 2025

Le pagelle del mercato estivo di Serie A. Napoli regina, disastro Inter

Set 2, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.