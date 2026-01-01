Inter su Cancelo: il portoghese rompe con Inzaghi. Ostacolo ingaggio

Metti un esterno destro insoddisfatto della piega araba della sua carriera, un allenatore che non lo sopporta e una squadra testa di serie alla disperata ricerca di un affare per sistemare la suddetta corsia esterna. Il piatto forte della viglia di mercato è servito, piazzato in prima pagina dalla Gazzetta dopo una giornata in cui la notizia è rimbalzata ovunque. Stiamo parlando di João Cancelo, il portoghese classe ‘94 dal talento cristallino e dal carattere piuttosto fumantino, che dopo un anno e mezzo all’Al-Hilal sembra averne avuto abbastanza di compound di lusso e panchine punitive. E chi appare all’orizzonte come possibile salvatore, a sei mesi di distanza dal Mondiale? Proprio l’Inter, la sua ex casa del 2017-18, quella che lo lanciò e lo lasciò andare alla Juve senza troppi rimpianti (e che oggi, forse, un po’ se ne pente), nonostante l’aiuto fondamentale nel ritorno in Europa.

La storia è questa: Cancelo ha rotto platealmente con Inzaghi (altro ex interista, ironia della sorte) dopo una sostituzione andata male, con tanto di panchina presa a calci e oggetti volanti. Da lì, addio rotazioni regolari in Saudi Pro League, solo comparsate in Asian CL e un golletto a rendere meno amara la stagione. Risultato? Il 31enne scuola Benfica vuole tornare a calcare i campi della Champions, giocarsi il Mondiale 2026 e, soprattutto, sentirsi protagonista (possibilità ad oggi preclusa, nonostante l’aumentato prestigio dell’Arabia). Jorge Mendes, il suo superagente, si muove come un diplomatico, e l’Inter è in pole. Secondo Matteo Moretto, i nerazzurri sono già in contatti diretti con l’Al-Hilal e con Mendes per strutturare un prestito fino a giugno, con l’Inter che ha già sondato le condizioni economiche. Anche Juventus e Barcellona, altre due ex di Cancelo, hanno annusato l’affare – i bianconeri con un contatto iniziale, i catalani informati ma frenati dal Fair Play Financial – ma al momento Marotta e Ausilio sembrano i più attivi, stante il rapporto diretto con la proprietà, e forse anche con Inzaghi il cui numero probabilmente ancora campeggia nelle rubriche dei due uomini mercato. La Rosea parla di un’operazione che “prende quota”, con Cancelo disposto a ridursi l’ingaggio (da quei 15 milioni netti annui sauditi a qualcosa di più abbordabile per i parametri nerazzurri) pur di rimettersi in gioco. La società ci pensa sul serio? Denzel Dumfries è out per infortunio a lungo termine, Luis Henrique sta crescendo ma ancora non giustifica appieno i 25 milioni spesi, sulla fascia destra serve comunque un rinforzo pronto all’uso, un’alternativa d’esperienza e con quella creatività che i nerazzurri rimpiangono dai tempi di Spalletti (ricordate quando Luciano lo provò a sinistra e Joãozinho si “ribellò”? Bei tempi). Un prestito secco risolverebbe il problema immediato senza vincoli futuri, lasciando tempo per valutare Dumfries in estate.

Cosa impedisce, per ora, di brindare alla buona riuscita dell’affare? Non è tutto rose e cross al bacio: il nodo principale è proprio quel salario extralusso. Sei mesi di contratto equivalgono a circa sei milioni netti, il doppio al lordo delle imposte. L’Al-Hilal dovrebbe coprire una bella fetta, altrimenti l’operazione salta. E poi c’è la concorrenza: la Juve ci ripensa per un vecchio amore, il Barça sogna ma conta i centesimi. Le chances per l’operazione nostalgia ci sono, perché Cancelo conosce la Serie A, gradirebbe Milano e porterebbe qualità immediata in un ruolo scoperto.

Insomma, un ritorno romantico con un pizzico di follia economica: l’Inter che riporta a casa il figliol prodigo, proprio mentre Inzaghi lo scarica dall’altra parte del mondo. Se va in porto, sarebbe il colpo più spigliato del gennaio; altrimenti, resterà una di quelle “sliding doors” che i tifosi nerazzurri racconteranno per anni, tra un caffè e un “e se…”. il 2 gennaio il mercato apre le porte, ma intanto Mendes lavora: il 2026 è vicino, e il suo assistito non vuole viverlo dalla panchina di Riad.