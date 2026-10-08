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Inter, Sučić manda un messaggio a Chivu: pochi minuti, contratto e Premier sullo sfondo

Ott 8, 20262 Lettura

Il futuro di Petar Sučić all’Inter torna al centro dell’attenzione. Il centrocampista croato, considerato uno dei giovani più interessanti della rosa nerazzurra, sta vivendo un inizio di stagione caratterizzato da un impiego inferiore alle aspettative. La questione è emersa dopo gli impegni della Croazia in Nations League, quando il giocatore è stato interrogato sul minutaggio ricevuto da Cristian Chivu.

Sučić ha preferito non approfondire l’argomento, rimandando ogni valutazione ai prossimi mesi. Una risposta prudente, che non rappresenta una richiesta di cessione ma conferma come il tema del suo utilizzo sia destinato a rimanere d’attualità.

Sučić trova poco spazio nell’Inter

Nelle prime sei partite ufficiali della stagione, il centrocampista croato ha raccolto cinque presenze, soltanto due delle quali da titolare. Un impiego limitato rispetto alle aspettative che accompagnavano l’inizio della sua seconda stagione in nerazzurro. Il problema principale è rappresentato dalla concorrenza.

Chivu dispone di numerose alternative in mezzo al campo e deve distribuire il minutaggio tra giocatori con caratteristiche differenti. Sučić, tuttavia, possiede qualità che possono rivelarsi importanti per il futuro dell’Inter: dinamismo, capacità di accompagnare l’azione e una buona lettura degli spazi. La sua crescita richiede continuità, soprattutto in una fase della carriera nella quale il passaggio da giovane promessa a protagonista internazionale deve ancora completarsi.

Le parole di Boban aumentano l’attenzione

Nei giorni scorsi anche Zvonimir Boban aveva espresso perplessità sulla gestione del connazionale. L’ex centrocampista del Milan considera Sučić uno dei migliori interpreti del ruolo di mezzala e ritiene che meriterebbe maggiore spazio. Le dichiarazioni hanno inevitabilmente alimentato il dibattito intorno alle scelte di Chivu.

L’allenatore dell’Inter, però, deve gestire una stagione lunga, nella quale campionato e Champions League offriranno numerose occasioni per modificare le rotazioni. Il minutaggio delle prime settimane non determina necessariamente le gerarchie dell’intera stagione. Sučić avrà la possibilità di conquistare maggiore spazio attraverso gli allenamenti e le prestazioni.

Inter, si apre anche il dossier contratto

Accanto alla questione tecnica emergono indiscrezioni relative alla situazione contrattuale. Il centrocampista è legato all’Inter fino al 30 giugno 2030, con un ingaggio indicato intorno a 1,5 milioni di euro netti a stagione. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, l’entourage del giocatore vorrebbe discutere un adeguamento economico.

Non risultano però accordi raggiunti o una trattativa formalmente annunciata dalla società. L’Inter considera Sučić un patrimonio tecnico importante e non avrebbe intenzione di privarsene. Sul giocatore, inoltre, è stato segnalato l’interesse di alcune società della Premier League, senza che questo abbia prodotto finora una trattativa concreta.

Chivu può cambiare le gerarchie

Il ritorno del campionato potrebbe rappresentare un’opportunità. L’Inter affronterà il Parma sabato 10 ottobre, prima di una nuova sequenza di impegni ravvicinati. Chivu dovrà gestire le energie dei centrocampisti e potrebbe concedere maggiore spazio ai giocatori utilizzati meno durante le prime giornate.

Sučić dovrà dimostrare di poter incidere quando verrà chiamato in causa. La situazione non può ancora essere definita una rottura, ma rappresenta un tema tecnico che l’Inter dovrà affrontare. Il centrocampista vuole crescere. La società vuole valorizzarlo. Il punto d’incontro dovrà arrivare soprattutto attraverso il rendimento sul campo.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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