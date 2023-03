Inter: Thiago Motta può essere l’uomo giusto per la svolta?

E’ ancora presto per parlarne, manca ancora tanto alla fine della stagione, manca ancora tanto al mese di Giugno, mese nel quale potrebbero e dovrebbero essere tirate le somme in casa Inter, mese nel quale potrebbe essere presa la decisione di terminare il rapporto con Simone Inzaghi e qualcuno parla già del dopo Inzaghi, qualcuno si è già spinto nel pronunciare i nomi di qualche successore, uno di questi potrebbe essere proprio quello di Thiago Motta, ma potrebbe essere veramente lui l’allenatore giusto per la svolta in casa Inter?

Un allenatore che sin dagli albori è stato considerato un predestinato, che però nella sua avventura ha vissuto fasi decisamente alterne, ha allenato i giovani, giovanissimi del Paris Saint-Germain, lì dove ha giocato per sei stagioni, lì dove un giorno chissà potrebbe essere richiamato ad allenare il Paris Saint-Germain dei grandi; perno dell’Inter del triplete e giocatore simbolo anche del Genoa, che ha allenato come prima esperienza da tecnico in prima, anche se non è andata come sperava, così come l’avventura allo Spezia, per quanto sia riuscito a salvare la formazione ligure, i dissapori con la società hanno portato le parti a chiudere il rapporto, per poi far trovare a Thiago Motta una maturità e una comprensione forte anche dei propri errori, dei propri sbagli, che ha convinto Giovanni Sartori a portarlo sulla panchina del Bologna.

Allievo di Josè Mourinho da allenatore, “figlio” del Paris Saint-Germain ha preso tanto dal meglio, con il Bologna ha fatto grandissime cose, in questa stagione nove vittorie, due pareggi, sette sconfitte in Serie A, successore del grande Sinisa Mihajlovic, è un tecnico che con il suo 4 2 3 1 gioca molto bene, la partita contro l’Inter lo dimostra, una delle migliori partite in assoluto del Bologna, è riuscito a rivoluzionare il Bologna in poco tempo, in poco tempo è riuscito a trasformare i fischi in applausi, è riuscito a portare il Bologna in zona Europa senza Marko Arnautovic, l’ottimo lavoro svolto fino ad ora quindi vale ancora di più, è riuscito a valorizzare un talento giovanissimo come Ferguson, è riuscito a dare una chance praticamente a tutti i giocatori della rosa, è riuscito a riportare al centro del progetto Soriano, è riuscito a far sbocciare definitivamente il talento di Riccardo Orsolini, è riuscito a far diventare un leader assoluto del centrocampo Schouten, è riuscito con giocatori giovani o comunque sconosciuti, come Posch, Lucumi, Sosa, a trasformare una squadra capace di lottare per l’Europa e di battere squadre importanti come l’Inter.

Il futuro di Thiago Motta è ancora tutto da scrivere, chi parla di un ritorno in Francia, chi invece lo vede già sulla panchina nerazzurra per il dopo Simone Inzaghi, chissà che l’Inter non sia un passaggio del suo futuro, il destino comunque per Thiago Motta sembra scritto e sarà sicuramente un destino da grande allenatore.