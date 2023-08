Inter: Ultimi ritocchi, Correa via, ritorna Sanchez?

Da settimane si parla di come l’Inter voglia trovare una sistemazione per Joaquin Correa, anche a costo di cederlo in prestito. L’argentino fino ad ora, a quasi due anni dall’acquisto, in veste nerazzurra vanta 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppa Italia ma per la società Inter e la tifoseria non solo ha deluso le aspettative ma è stato anche al di sotto di queste. Fortemente voluto da mister Simone Inzaghi e preferito a Dybala, l’attaccante “esperto di Asado” si è rivelato un vero e proprio flop che è costato ai nerazzurri la bellezza di 31 milioni totali.

I numeri parlano chiaro e non hanno aiutato di certo il giocatore che anche a livello mentale non è mai riuscito a sbloccarsi entrando in un tunnel di prestazioni scadenti senza mai trovare una luce pur avendo la fiducia del suo allenatore che ha sempre creduto in lui. Il Tucu, in cerca di spazio, sembra quindi essere arrivato ad una consapevolezza di voler cambiare aria. Su di lui ci sono Torino in primis, Betis Siviglia, Siviglia e Bournemouth. Secondo -Sky- l’operazione si potrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro, inoltre considerato dal Torino alto lo stipendio di 3,6 mln, l’Inter si farebbe carico di una parte dell’ingaggio.

Dall’altro lato ad un solo anno dalla cessione spunta un vecchio pallino, Alexis Sanchez, svincolato dal Marsiglia e entusiasta di fare ritorno a Milano anche a costo di ridursi lo stipendio che ammonterebbe a circa 3 mln, la metà rispetto all’ultimo contratto con l’Inter (7mln). La stagione in Francia ha dato atto come el “Nino Maravilla” nonostante l’età avanzata (a Dicembre 35 anni) sia ancora in forma, per lui 44 presenze, 18 gol e 3 assist. Il destino di Sanchez però è appeso all’ex compagno di reparto, solo in caso di cessione può subentrare il cileno.