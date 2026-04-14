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Calcio Estero

Inzaghi-Al Hilal, rottura vicina: scenari tra Italia e Premier

Il flop in Champions asiatica mette in bilico l’ex Inter: Nazionale, Milan o Napoli tra le opzioni

Apr 14, 20261 Lettura
ISTANBUL, TURKEY - JUNE 10: Simone Inzaghi, Head Coach of FC Internazionale, gives the team instructions during the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City FC at Atatuerk Olympic Stadium on June 10, 2023 in Istanbul, Turkey. (Photo by Francois Nel - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il futuro di Simone Inzaghi è sempre più incerto. Dopo l’eliminazione agli ottavi della Champions League asiatica contro l’Al Sadd guidato da Roberto Mancini, l’esperienza all’Al Hilal rischia di chiudersi anticipatamente. Un ko pesante che riapre scenari clamorosi tra ritorno in Europa e nuove ambizioni.

La sfida contro l’Al Sadd ha segnato il punto di svolta negativo: tre volte avanti e tre volte rimontato, prima del tracollo ai rigori. Un’eliminazione inattesa, soprattutto considerando il percorso quasi perfetto nella fase a gironi (7 vittorie e 1 pareggio). Il risultato ha incrinato le certezze del club saudita, già scosso da un rendimento altalenante in campionato.

Campionato e tensioni interne

In Saudi Pro League, l’Al Hilal ha dilapidato un vantaggio importante: dal +7 sull’Al Nassr al -5 attuale, complice una serie di 6 pareggi nelle ultime 12 giornate. Decisivo anche il rendimento di Cristiano Ronaldo, trascinatore dei rivali. La dirigenza valuta così un cambio immediato, con il sogno Pep Guardiola per il futuro.

Le ipotesi per Inzaghi non mancano. In Italia resta forte la suggestione panchina della Nazionale, dove però restano avanti Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Occhio anche a AC Milan e SSC Napoli, possibili destinazioni in caso di cambi tecnici estivi. Sullo sfondo, la pista Premier League.

Nodo contrattuale e tempistiche

Il contratto con l’Al Hilal fino al 2027 (circa 26 milioni netti a stagione) e le rigide norme fiscali saudite complicano l’uscita: Inzaghi non potrebbe firmare con un nuovo club prima di luglio 2026, con possibili costi fiscali superiori ai 6 milioni di euro. Un dettaglio che pesa sulle scelte future.

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Redazione

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