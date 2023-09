Inzaghi, quanto turnover: per il tecnico piacentino pochi inamovibili

Che Simone Inzaghi sia tra i tecnici del panorama calcistico internazionale ad attingere maggiormente al turnover non è certo una novità. Nel corso della sua ancora giovane carriera, l’allenatore emiliano ha sempre ruotato il più possibile la sua rosa, sia durante la sua gestione laziale che nel suo primo biennio interista. La parte iniziale di questa stagione ha confermato questo trend e, forse, addirittura registrato una radicalizzazione di quest’ultimo.

Lasciare un Marcus Thuram in forma così splendente fuori dai titolari per l’esordio in Champions su un campo ostico come quello della Real Sociedad, specie in assenza di alternative eccezionali (al suo posto ha giocato Marko Arnautovic, punta di scorta ex Bologna in età non proprio verde) sarebbe stato considerato un azzardo da molti tecnici. Idem lanciare il giovane (e non rodato) Kristjan Asllani dal 1’ in regia al posto dell’infortunato dell’ultim’ora Hakan Calhanoglu, divenuto ormai una colonna del centrocampo interista. Eppure Inzaghi non ha avuto remore nell’avallare entrambe le scelte. E non si è fermato qui: panchina anche per l’eccellente Federico Dimarco di inizio stagione (in favore del neoacquisto Carlos Augusto), per Matteo Darmian (al suo posto, Benjamin Pavard all’esordio assoluto in nerazzurro) e per Francesco Acerbi, sostituito da Stefan De Vrij. In totale, la formazione che ha divelto il Milan nel derby è stata rivoltata per cinque undicesimi.

Il campo ha dato ragione a Inzaghi soltanto in parte: Arnautovic è apparso statico e non ha tenuto un pallone, rendendo necessaria la sostituzione con Thuram nella ripresa. Asllani ha vissuto una serata difficile, finendo quasi per nascondersi tra la linea difensiva e la mediana e soffrendo costantemente il pressing asfissiante dei baschi. Tutto sommato non troppo negative le altre prestazioni: Carlos Augusto è cresciuto alla distanza e ha offerto corsa e qualche buon pallone ai compagni, De Vrij (prima di arrendersi a un problema fisico) ha guidato la retroguardia senza sbavature, mentre Pavard ha messo in mostra un ottimo tempismo negli interventi difensivi al suo esordio assoluto, al netto di qualche imprecisione nei passaggi e nei posizionamenti. La zampata di Lautaro e il punto rimediato in una serata negativa per l’Inter dal punto di vista del gioco hanno in parte ammorbidito il dibattito, che tuttavia rimane vivo.

In molti hanno notato come, in vista del lunch match di domenica prossima contro il (sulla carta) abbordabile Empoli, sarebbe stato meglio riservare il turnover alla sfida contro i toscani e mandare in campo la formazione migliore in Spagna, con il furoreggiante Thuram in prima linea. Lui, Inzaghi, non ha fatto una piega: ha ricordato il peso delle fatiche nazionali e ribadito la fiducia nell’ampiezza e nella qualità della sua rosa. Le risposte definitive, ovviamente, dovrà darle ancora il campo.