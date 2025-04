Inzaghi:”Giochiamo contro i migliori al mondo, siamo pronti”

Dopo le parole di Flick, è toccato a Simone Inzaghi e Lautaro Martinez parlare della gara contro il Barcellona. Sfida non facile per i nerazzurri visto il momento, ma i due uomini simbolo dell’Inter hanno voluto rimarcare di quanto tengano a questa gara. Tra i temi di discussione, anche la stanchezza fisica, con i due che hanno rassicurato sul fatto di aver recuperato energie.

Di seguito, le parole di Lautaro Martinez

Cosa dici ai compagni in questo momento di difficoltà?

La parola chiave è stata compattezza. Ci siamo parlati e ci siamo detti delle cose, che rimangono nello spogliatotio, tutti sanno quanto soffriamo quando perdiamo. Domani affronteremo il Barcellona e siamo concentrati su questo.

15 anni fa l’Inter è venuta qui a Barcellona e in dieci uomini passò il turno, ti senti di dire che anche questa squadra avrà lo stesso atteggiamento?



Sicuramente. Questo non deve mancare mai, non tutte le partite sono uguali ma l’importante è capire che questo atteggiamento ci deve sempre essere. Siamo pronti, abbiamo lavorato bene e recuperato energie.

Le ultime due volte che sei venuto a Barcellona hai segnato, nel 2019 e nel 2022, due su due. Che Lautaro è ora? A che punto della carriera ti senti?

Sicuramente più vecchio (ride, ndr). Sicuramente un Lautaro che ha voglia di vincere, come sempre. Sono entusiasta come i miei compagni, abbiamo recuperato energie e questo ci aiuterà.

Da leader, qual è la cosa che ti da più fiducia conoscendo i tuoi compagni?

Ho visto come hanno e abbiamo lavorato, a prescindere dal fatto che non siamo abituati a perdere, abbiamo lavorato bene e si vede la voglia che abbiamo di ribaltare questa situazione. Stiamo bene come gruppo e questo è importante.

Quanto è importante ritrovare Thuram?



E’ un giocatore importantissimo, sono contento che lo abbiamo recuperato. Importante che sia tornato, è un grande giocatore e ci darà una mano.

Si è sempre detto che l’inter ha una motivazione diversa in Champions rispetto alle altre competizioni, sei d’accordo?

No, non sono d’accordo, perché abbiamo giocato tutte le partite per vincere in qualsiasi competizione. Vogliamo sempre arrivare fino in fondo ovunque. La Champions è nei dettagli, magari siamo stati inconsciamente più attenti per questo, ma l’impegno della squadra c’è sempre stato in ogni partita.

Domani sarà importante per il pallone d’oro?

Sicuramente non penso a questo ma alla squadra. I premi individuali arrivano per merito globale e io penso solo all’Inter e alla partita di domani. Fa piacere essere nei candidati, ma l’Inter viene prima.

Di seguito, le domande fatte ad Inzaghi

4 anni di lavoro con vittorie e sconfitte. Che occasione è domani? Si può cancellare tutto ciò che è stato nel recente periodo?

Cancellare tutto no, l’ultima settimana si. Da quattro anni la squadra fa qualcosa di straordinario, viste quelle che erano premesse e obiettivi, e l’ultima settimana non cancella il lavoro fatto in questi anni. Abbiamo analizzato le partite e dovevamo fare meglio, ma non mi sentirete mai parlare male dei ragazzi e società perché siamo tornati a grandi livelli tutti insieme, anche con i tifosi.

Dal suo punto di vista personale, è il suo momento più difficile all’Inter?

Quando affronti una semifinale di Champions c’è entusiasmo, veniamo da una settimana storta ma domani è un’altra storia, giochiamo contro i migliori al mondo e dovremo essere bravi a fare più partite nella partita.

Lei è gestore di uomini, dov’è in questa gestione il confine tra pressione e ambizione? Dimarco più si che no?

Per quanto riguarda la formazione, Thuram ha fatto primo allenamento con la squadra, valuto domani. Gli altri sono tutti a disposizione. Unica assenza Pavard, valuterò.

L’ambizione ci deve essere sempre e lo abbiamo dimostrato quest’anno, non sappiamo come andrà a finire ma i ragazzi stanno dando tutto, hanno voglia e giocheranno a testa alta.

Ti aspetti un Barcellona diverso tatticamente viste le parole di Flick?

Li conosciamo. Flick grande allenatore, pressano subito quando perdono la palla, sono forti in campo e in panchina, con tanti giocatori della cantera, dobbiamo dare merito e abbiamo il massimo rispetto, ma nessuna paura. Sono tutti grandi avversari in Champions, vogliamo giocarci le semifinali da vera Inter.

Istanbul ha cambiato la testa, la doppia sfida col Bayern può fare lo stesso?

Io credo di si. Dovremo mettere in campo le stesse energie e attenzione, ci vorrà grandissima lucidità, le due squadre hanno avuto tante gare. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi possibili, per quanto comunque in un giorno e mezzo abbiamo provato poco sul campo.

Prima del Bayern, ha inistito sulla pulizia del palleggio. Ora? Thuram, quanto pesa il fatto che sia anche una sfida di ritorno?



Per Thuram vedremo, chiederò a lui come si sente. Per il Barcellona, dobbiamo essere puliti per eludere la loro riaggressione e dobbiamo difendere da squadra quando sarà il momento.

Flick ha detto che si aspetta inter motivata, pensa abbia ragione visto anche in allenamento?



Chiaramente. Veniamo da una brutta settimana e sappiamo che dovevamo fare meglio. Per quanto riguarda attaccamento e dedizione però a questi ragazzi si può dire poco, e i nostri tifosi lo hanno apprezzato come abbiamo visto domenica.

Thuram dal primo o meno, cambia qualcosa a livello tattico?

No, se non dovesse giocare Thuram sceglierò tra Taremi e Arnautovic, non cambierà nulla a livello tattico, faremo la nostra gara.

Dimarco si è visto un po’ in difficoltà fisica, come sta? Lo vede in ripresa?

Federico sta bene, la squadra a livello fisico sta bene, come dimostrato col Bayern. Abbiamo avuto qualche infortunio in più per via della Champions secondo me, come Bayern e Barcellona, e questo ha influito. Domani da Federico mi aspetto tanto, ha recuperato e giocherà dal primo minuto.

In Spagna si dice che l’Inter è in crisi e il Barcellona è in forma, e che quindi ci sarà poca partita, lei che ne pensa? C’è tanta differenza?

Secondo me non c’è tanta differenza. Così come con PSG e Arsenal. Le quattro rimaste sono le migliori d’Ruropa attualmente, veniamo da una settimana brutta e loro no, abbiamo stati d’animo diversi ma faremo una grande gara.

Cosa pensi di Yamal?

Bisogna fare i complimenti al Barcellona e al lavoro che fanno con il settore giovanile. Yamal è unico, oltre che utile alla squadra. Domani sarà osservato speciale, come tutti i suoi compagni.

Che ne pensa della gioventù del Barcellona?

E’ una squadra costruita bene, nel tempo, che conosciamo e abbiamo affrontato già due anni fa. Come ho detto prima vanno fatti loro i complimenti per come gestiscono il settore giovanile. Hanno tutto ciò che serve per fare un gran gioco, sia con Xavi due anni fa che ora con Flick questo si è visto e si continua a vedere.