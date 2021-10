Inzaghi:”Per me un ritorno a casa. Lautaro e Correa da valutare”

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, l’Inter è pronta a scendere in campo sabato alle 18 all’Olimpico. Di fronte la Lazio, nella sfida valida per l’8ª giornata di Serie A. Match speciale per Simone Inzaghi, che torna all’Olimpico per sfidare la Lazio per la prima volta dopo aver allenato i biancocelesti per oltre 5 stagioni.

RITORNO SPECIALE – “Normale che non sia una partita come le altre, per me è un ritorno in una casa che è stata tale per 22 anni. Sarà una grandissima emozione rivedere i ragazzi che mi hanno dato sempre tutto e le persone dietro le quinte che con me sono sempre state speciali. In più rivedere i tifosi della Lazio che sono stati per me importantissimi. Abbiamo gioito e sofferto insieme in questi anni raggiungendo grandissimi traguardi che non si raggiungevano da tanto. So che ci saranno fischi e applausi, ma fa parte del mestiere. Li accetterò, loro sanno che ho sempre dato tutto”.

LA LAZIO – “Penso che la Lazio abbia fatto delle ottime partite. Sono una squadra costruita molto bene, è arrivato un allenatore nuovo molto bravo a organizzare le squadre. Stanno facendo ottime gare ma hanno perso l’ultima e quindi saranno arrabbiati e avranno voglia di far bene”

FORMAZIONE – “Sanchez e Vidal non verranno a Roma e staranno a Milano. Torneranno utili per martedì in Champions, così come Sensi che si è allenato negli ultimi giorni in gruppo discretamente. Parlerò coi sudamericani, con Lautaro, Correa e Vecino e vedremo come staranno, Dzeko sarà titolare”.

TOUR DE FORCE – “Sappiamo che saranno sette partite ravvicinate, come è stato dopo l’ultima sosta. Cercheremo di farci trovare pronti, purtroppo eravamo qui in pochi ma quelli che c’erano hanno lavorato nel migliore dei modi. Sono rientrati i nazionali europei con qualche problemino di poco conto”.

LOTITO E TARE – “Si è detto e sentito tanto, ma penso che lui e Tare siano stati molto importanti per la mia carriera di allenatore. Grazie a loro ho allenato la Lazio, non finirò mai di ringraziarli, sapendo che ci siamo integrati bene e abbiamo ottenuto grandi risultati”.