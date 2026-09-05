Isak trascina il Liverpool: Iraola trova la prima vittoria

Nell’anticipo del Venerdì della 3ª giornata di Premier League si è giocato il match di Portman Road tra Ipswich Town e Liverpool, vinto dagli ospiti (0-2) che hanno così finalmente trovato il primo successo in campionato (dopo i due pari che erano arrivati sul campo del Newcastle al debutto e poi contro il Nottingham Forest tra le mura amiche di Anfield). Proprio i due pareggi avevano creato più di qualche malumore nell’ambiente dei reds, ma il Liverpool di Iraola trova la prima vittoria stagionale in Premier League. I ragazzi di Iraola chiudono la pratica in casa dell’Ipswich Town nei primi dieci minuti con la doppietta di Isak, che sale a quota tre gol in stagione. 0-2 per il Liverpool e 5 punti in classifica dopo le prime tre partite.

IPSWICH TOWN- LIVERPOOL 0-2

Isak non aveva mai segnato una doppietta coi Reds prima d’ora. A Portman Road lo ha fatto colpendo al 6’ minuto col destro, e al 9’ minuto, col sinistro, prima di potenza e poi di bravura. Sempre servito da Cody Gakpo, il più in forma in questo primo scorcio di stagione che il Liverpool ha deciso solo il penultimo giorno di mercato di tenersi, nonostante la corte di Manchester City e Tottenham. Gakpo è stato la mente in questo primo Liverpool vincente della stagione, Isak l’implacabile braccio. I guai fisici dello scorso anno sembrano dimenticati, come la telenovela col Newcastle e le difficoltà di inserirsi: in tre uscite di campionato, Isak ha già segnato quanto in quello scorso (3 gol).

E promette di crescere ancora, con Gakpo a ispirarlo e Barcola, entrato nella ripresa, che ha giocato mezz’ora senza farsi notare nel suo debutto in Premier, che promette di rendere ancora più forte l’attacco del Liverpool. Buone notizie in casa Liverpool arrivano poi sul fronte degli infortunati. Giovanni Leoni e Federico Chiesa si avvicinano al rientro in gruppo: entrambi, secondo quanto spiegato da Iraola in conferenza stampa, dovrebbero tornare a lavorare con i compagni durante la prossima sosta per le nazionali. Leoni è fermo da quasi un anno dopo la rottura del legamento crociato anteriore (inserito in lista Champions), mentre Chiesa (non inserito in lista Champions) è alle prese con un problema muscolare rimediato lo scorso mese. “Il prossimo a rientrare dovrebbe essere Giovanni Leoni. Il piano è quello di iniziare ad allenarsi con il gruppo durante la sosta”, ha spiegato il tecnico. E sul ritorno di Chiesa ha aggiunto: “Penso che anche Fede sarà pronto più o meno in quel periodo”.