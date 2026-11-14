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PARIS, FRANCE - OCTOBER 02: Roberto Mancini, Head Coach of Italy, looks on from the team bench before the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between France and Italy at Stade de France on October 02, 2026 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nazionale

Italia-Belgio, cosa serve agli azzurri per qualificarsi: vittoria, pareggio o eliminazione

Nov 14, 20261 Lettura

L’Italia arriva all’ultima giornata della fase a gironi di Nations League con una grande opportunità: conquistare la qualificazione ai quarti di finale senza dipendere dagli altri risultati. Il successo per 3-1 sulla Francia ha cambiato il volto del girone. La doppietta di Francesco Pio Esposito e il gol di Davide Frattesi hanno permesso agli azzurri di raggiungere quota dieci punti, gli stessi della selezione francese.

Il Belgio, però, è rimasto in corsa grazie al successo per 2-1 ottenuto in Turchia. Domenica a Bruxelles sarà quindi uno scontro diretto particolarmente importante.

La classifica prima dell’ultima giornata

L’Italia si presenta alla partita con dieci punti, la Francia è anch’essa a quota dieci e il Belgio insegue a nove. Il regolamento della Nations League prevede l’accesso ai quarti per le prime due classificate di ciascun girone della Lega A. La Nazionale di Mancini ha dunque il proprio destino nelle mani.

Cosa succede in caso di vittoria, pareggio e rischio eliminazione

Con una vittoria contro il Belgio, gli azzurri salirebbero a tredici punti e otterrebbero matematicamente la qualificazione. Il successo garantirebbe anche di chiudere davanti al Belgio, senza dover attendere il risultato dell’altra partita. Sarebbe la conclusione ideale di un girone nel quale l’Italia ha mostrato segnali di crescita importanti.

Anche il pareggio sarebbe sufficiente per qualificarsi. Con un punto, l’Italia raggiungerebbe quota undici e manterrebbe il Belgio alle proprie spalle.

La qualificazione ai quarti sarebbe quindi certa anche senza vincere a Bruxelles. Rimarrebbe da determinare il piazzamento finale in relazione al risultato della Francia.

La sconfitta renderebbe il quadro più complicato. Il Belgio salirebbe a dodici punti, superando gli azzurri. L’Italia resterebbe a dieci e dovrebbe attendere l’esito della partita della Francia e l’applicazione degli eventuali criteri di parità. Una situazione che Mancini vuole evitare.

La sfida più importante è mentale

Il successo sulla Francia ha dimostrato la capacità dell’Italia di reagire anche dopo un avvio difficile. Contro il Belgio servirà una prova diversa: meno spazio all’entusiasmo e maggiore attenzione alla gestione dei momenti della partita.

La Nazionale non dovrà necessariamente cercare il successo a ogni costo, ma nemmeno impostare novanta minuti esclusivamente sulla difesa del pareggio. Il risultato di San Siro ha aperto una porta. A Bruxelles l’Italia deve attraversarla.

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