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PARIS, FRANCE - OCTOBER 02: Zinedine Zidane, Manager of France, looks on before the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between France and Italy at Stade de France on October 02, 2026 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Italia-Francia, colpo di scena: Mbappé non gioca contro gli azzurri, Zidane spiega il motivo

Nov 12, 20261 Lettura

La Francia perde il suo giocatore più rappresentativo a poche ore dalla sfida contro l’Italia. Kylian Mbappé non sarà in campo questa sera a San Siro, una decisione confermata direttamente dal commissario tecnico Zinedine Zidane nella conferenza stampa della vigilia.

L’attaccante del Real Madrid ha accusato un fastidio muscolare e lo staff francese ha scelto di non rischiarlo. Una notizia che cambia il quadro della partita di Nations League e costringe i Bleus a rivedere le proprie soluzioni offensive.

Perché Mbappé non gioca contro l’Italia

Zidane ha spiegato che il giocatore ha avvertito un dolore muscolare e che la decisione è stata presa per evitare possibili complicazioni. Non si tratterebbe, secondo la valutazione espressa dal tecnico, di un problema particolarmente grave. Tuttavia, la Francia ha preferito escludere Mbappé dalla partita contro gli azzurri.

L’obiettivo è provare a recuperarlo per il successivo impegno di domenica contro la Turchia. La decisione assume un significato particolare perché Mbappé avrebbe voluto essere disponibile e contribuire alla sfida di Milano.

Zidane perde anche Thuram

L’assenza di Mbappé si aggiunge a quella di Marcus Thuram, che aveva già lasciato il ritiro della Francia. Il commissario tecnico dovrà quindi modificare le proprie scelte offensive, rinunciando a due giocatori dalle caratteristiche differenti ma entrambi capaci di incidere negli ultimi metri.

La Francia dispone comunque di alternative importanti e Zidane ha ribadito la fiducia nella competitività della squadra. L’emergenza offensiva non trasforma automaticamente l’Italia nella favorita, ma rappresenta un elemento tattico da considerare.

Italia-Francia, una partita decisiva

La sfida si giocherà questa sera, 12 novembre, alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. La Francia arriva da prima del girone, mentre l’Italia cerca punti importanti per rilanciare la corsa alla fase finale della Nations League. Il forfait di Mbappé è la grande notizia della vigilia, ma sarà il campo a stabilire quanto inciderà sugli equilibri della partita.

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