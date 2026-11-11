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BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 05: Pio Esposito of Italy celebrates scoring his teams third goal during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Italy and Türkiye at Renato Dall'Ara Stadium on October 05, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nazionale

Italia-Francia, Mancini prepara un attacco a sorpresa: Pio Esposito titolare, il dubbio sugli esterni

Nov 11, 20261 Lettura

L’Italia si avvicina alla sfida contro la Francia con una certezza nelle ultime indiscrezioni di formazione: Francesco Pio Esposito è il principale candidato per guidare l’attacco azzurro. Attorno al centravanti dell’Inter, Roberto Mancini sta valutando diverse soluzioni per costruire il tridente che giovedì sera affronterà la squadra di Zinedine Zidane.

La partita, in programma il 12 novembre alle 20:45 a San Siro, rappresenta un passaggio importante nella fase a gironi di Nations League. Gli azzurri occupano il secondo posto con sette punti, tre in meno della Francia.

Pio Esposito al centro del progetto offensivo

Il giovane attaccante nerazzurro sta vivendo una fase importante della propria crescita. Il gol segnato contro il Como nell’ultima giornata di Serie A ha confermato la sua capacità di incidere anche in partite di alto livello. Mancini potrebbe affidargli il ruolo di riferimento centrale, chiedendogli non soltanto di finalizzare le azioni, ma anche di favorire gli inserimenti dei compagni. La presenza di Pio Esposito dal primo minuto resta una previsione giornalistica, non una scelta ufficializzata dal commissario tecnico.

Il dubbio sugli esterni

Secondo la probabile formazione pubblicata oggi da Tuttosport, il tridente potrebbe comprendere Sebastiano Esposito e Nicolò Cambiaghi. La Gazzetta dello Sport aveva invece indicato anche Alphadjo Cissé tra i candidati a completare l’attacco. Le differenti ricostruzioni confermano che la scelta degli esterni è ancora aperta. Cambiaghi offre dinamismo e capacità di attaccare gli spazi, mentre Cissé rappresenta una soluzione giovane e imprevedibile.

Il centrocampo può fare la differenza

Nelle ipotesi di formazione trovano spazio Barella, Tonali e Fagioli. Un reparto che dovrà garantire equilibrio e qualità nel possesso, soprattutto contro una Francia capace di ribaltare rapidamente l’azione. La gestione delle transizioni sarà fondamentale per evitare che Mbappé e gli altri attaccanti francesi possano trovare campo aperto.

Una sfida per misurare la crescita dell’Italia

La Francia arriva a Milano da prima del girone, ma con alcune assenze importanti. L’Italia ha l’opportunità di ridurre il distacco e rilanciare le proprie ambizioni. Mancini cerca risposte dai giovani, ma anche una prestazione collettiva convincente. La scelta del tridente sarà uno dei temi centrali della vigilia.

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