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BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 05: Pio Esposito of Italy celebrates scoring his teams third goal with Alessandro Romano during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Italy and Türkiye at Renato Dall'Ara Stadium on October 05, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Italia-Francia, notte da brividi a San Siro: Mancini si affida ai fratelli Esposito

Nov 12, 20261 Lettura

San Siro chiama, l’Italia cerca una notte da protagonista. Questa sera gli azzurri affrontano la Francia in Nations League, con l’obiettivo di avvicinare la qualificazione ai quarti. La squadra di Roberto Mancini arriva all’appuntamento con 7 punti, alle spalle dei francesi a 10 e davanti al Belgio a 6: una classifica che lascia aperta la corsa prima delle ultime due giornate.

L’idea è un 4-3-3 con i fratelli Esposito in attacco e Cambiaghi favorito per completare il tridente. A centrocampo Tonali rappresenta il riferimento, mentre restano da sciogliere gli ultimi dubbi sulle mezzali. Davanti a Donnarumma si va verso la linea composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori.

L’assenza di Mbappé non rende la Francia meno insidiosa. Zidane può affidarsi alla mobilità di Doué e alle accelerazioni di Olise e Barcola, con Cherki tra le linee. Per l’Italia serviranno distanze corte e attenzione nelle transizioni: concedere campo a questo attacco può costare caro.

Le probabili formazioni di Italia-Francia

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Da Cunha, Rabiot; Olise, Cherki, Barcola; Doué. Ct: Zidane

Dove vedere Italia-Francia in TV

Italia-Francia sarà visibile in chiaro su Rai1, che detiene i diritti di tutte le partite dell’Italia nella Nations League. La partita di giovedì sera sarà trasmessa anche in streaming su RaiPlay, disponibile su smart tv, smartphone e tablet.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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