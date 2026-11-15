Italia fuori dalla Nations League: testa agli Europei 2028, Azzurri in prima fascia al sorteggio

L’Italia ha perso contro il Belgio per 4 a 1 ed ha terminato il proprio cammino in Nations League. Il terzo posto nel girone non ha garantito il passaggio del turno, avvenimenti che ha visto invece passare la Francia e proprio i Diavoli Rossi.

I prossimi impegni degli Azzurri

Il prossimo appuntamento con gli Azzurri sarà il 6 dicembre, quando a Belfast verrà stabilita la composizione dei gironi validi per la qualificazione ai prossimi Europei del 2028. La Nazionale è certa di presentarsi alle urne in prima fascia insieme a Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna e Croazia (che ha vinto la partita contro la Repubblica Ceca ed ha conquistato il posto). Impossibile per la compagine guidata da Roberto Mancini incontrare le big del calcio europeo, anche se dalla seconda fascia potrebbero uscire sfide difficili come quelle contro la Svizzera e la Svezia.



Chi passerà i gironi?

I gironi di qualificazione sono dodici (composti da quattro o da cinque squadre) e passeranno il turno le prime di ogni gruppo, più le migliori otto seconde classificate. Le quattro squadre dei paesi ospitanti (Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles) e l’Irlanda del Nord verranno sorteggiate in gironi differenti. La fase a gironi partirà nel mese di marzo e terminerà a novembre.