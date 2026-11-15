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ENSCHEDE, NETHERLANDS - JUNE 14: Head Coach of Italy, Roberto Mancini attends to the Media during a press conference prior to during the UEFA Nations League 2022/23 at FC Twente Stadium on June 14, 2023 in Enschede, Netherlands. (Photo by Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations LeagueNazionale

Italia fuori dalla Nations League: testa agli Europei 2028, Azzurri in prima fascia al sorteggio

Nov 15, 20261 Lettura

L’Italia ha perso contro il Belgio per 4 a 1 ed ha terminato il proprio cammino in Nations League. Il terzo posto nel girone non ha garantito il passaggio del turno, avvenimenti che ha visto invece passare la Francia e proprio i Diavoli Rossi.

I prossimi impegni degli Azzurri
Il prossimo appuntamento con gli Azzurri sarà il 6 dicembre, quando a Belfast verrà stabilita la composizione dei gironi validi per la qualificazione ai prossimi Europei del 2028. La Nazionale è certa di presentarsi alle urne in prima fascia insieme a Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna e Croazia (che ha vinto la partita contro la Repubblica Ceca ed ha conquistato il posto). Impossibile per la compagine guidata da Roberto Mancini incontrare le big del calcio europeo, anche se dalla seconda fascia potrebbero uscire sfide difficili come quelle contro la Svizzera e la Svezia.

PARIS, FRANCE – OCTOBER 02: Roberto Mancini, Head Coach of Italy, looks on from the team bench before the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between France and Italy at Stade de France on October 02, 2026 in Paris, France. (Photo by Franco Arland – UEFA/UEFA via Getty Images)


Chi passerà i gironi?
I gironi di qualificazione sono dodici (composti da quattro o da cinque squadre) e passeranno il turno le prime di ogni gruppo, più le migliori otto seconde classificate. Le quattro squadre dei paesi ospitanti (Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles) e l’Irlanda del Nord verranno sorteggiate in gironi differenti. La fase a gironi partirà nel mese di marzo e terminerà a novembre.

BOLOGNA, ITALY – OCTOBER 05: Roberto Mancini, Manager of Italy, during a press conference after the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Italy and Türkiye at Renato Dall’Ara Stadium on October 05, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot – UEFA/UEFA via Getty Images)

 

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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