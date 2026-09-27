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IPA88920441 - Head coach of Italy Roberto Mancini speaks to Italian players during TEAM ITALY - TRANING, Football UEFA Nations Leage match in Florence, Italy, September 24 2026
Nazionale

Italia, Mancini cambia contro la Turchia: almeno cinque novità nell’undici

Set 27, 20261 Lettura

La sconfitta contro il Belgio per 2-0 ha lasciato amarezza, ma per l’Italia non c’è tempo per fermarsi. Gli Azzurri devono immediatamente voltare pagina e concentrarsi sulla sfida contro la Turchia, nuovo appuntamento di Nations League. Roberto Mancini prepara una formazione diversa, con almeno cinque possibili cambi rispetto all’ultima uscita e particolare attenzione alla difesa.

Italia chiamata alla reazione

Contro il Belgio sono emerse difficoltà sia nell’approccio sia nella gestione tecnica della partita, diventate ancora più evidenti dopo il primo gol subito. Un passo falso pesante, che rappresenta però soltanto l’inizio del nuovo percorso azzurro.

Il calendario non concede tregua: quattro partite in quindici giorni rappresentano un vero e proprio mini torneo nel quale Mancini potrà verificare la risposta del gruppo. Serviranno soprattutto personalità e continuità da parte dei giocatori più esperti, chiamati a guidare una Nazionale ancora alla ricerca delle certezze perdute.

Mancini prepara almeno cinque cambi

Il sistema di gioco dovrebbe restare il 4-3-3, con la possibilità di modificarne l’assetto durante la gara. Le novità principali sono attese soprattutto nel reparto arretrato, sul quale Mancini ha insistito durante il lavoro svolto in allenamento.

Bastoni è pronto a rientrare al posto di Coppola, mentre sulla fascia Kayode insidia un Di Lorenzo apparso affaticato. Rotazioni previste anche in mezzo al campo: Mandragora dovrebbe prendere il posto di Romano, mentre uno tra Barella e Tonali potrebbe beneficiare di un turno di riposo.

Le alternative non mancano. Fagioli viene considerato soprattutto come mezzala, mentre Frattesi e Doumbia rappresentano ulteriori soluzioni. Quest’ultimo ha lasciato buone sensazioni nei minuti disputati contro il Belgio.

Maldini scalpita, Donnarumma resta il leader

Complessivamente potrebbero esserci cinque o sei cambi nell’undici iniziale. Tra i giocatori che puntano con decisione a una maglia da titolare c’è Maldini, pronto a trovare maggiore spazio contro la Turchia. Non sarà invece disponibile Zaniolo, ancora alle prese con un problema fisico ha gi lasciato il ritiro.

Una certezza rimane Gianluigi Donnarumma. Il capitano continua a essere uno dei principali punti di riferimento dell’Italia, non soltanto tra i pali ma anche nella gestione dello spazio alle spalle della difesa e nelle uscite sui palloni laterali. Da Gigio e dagli uomini di maggiore esperienza Mancini si aspetta la risposta necessaria per rimettere immediatamente gli Azzurri sulla strada giusta.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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