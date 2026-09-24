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ROME, ITALY - NOVEMBER 12: Head coach of Italy Roberto Mancini attends before the 2022 FIFA World Cup Qualifier match between Italy and Switzerland at Stadio Olimpico on November 12, 2021 in Rome, Italy . (Photo by Claudio Villa/Getty Images)
Nazionale

Italia, Mancini cambia tutto: contro il Belgio può nascere una Nazionale mai vista prima

Set 24, 20261 Lettura

Non sarà semplicemente la prima formazione del nuovo Roberto Mancini. Potrebbe diventare la fotografia della nuova Italia. Domani sera, venerdì 25 settembre, gli azzurri affronteranno il Belgio all’Olimpico nella prima giornata della Nations League. E le indicazioni raccolte durante la settimana a Coverciano mostrano quanto il commissario tecnico abbia intenzione di accelerare il cambiamento.  Mancini aveva già mandato un messaggio attraverso le convocazioni. Adesso deve trasformarlo in scelte.

Nove giocatori alla prima chiamata

La lista comprende 34 calciatori e nove giocatori mai convocati prima nella Nazionale maggiore. Non è soltanto una questione numerica. Il ct vuole utilizzare questa lunga finestra internazionale per verificare rapidamente chi può diventare parte stabile del nuovo progetto. E qualcuno potrebbe non dover aspettare neppure la seconda partita. Alessandro Romano è uno dei candidati più concreti per partire dall’inizio.

La rivoluzione parte dal centrocampo

Il possibile utilizzo di Romano davanti alla difesa rappresenterebbe una delle decisioni più coraggiose. Affidare la regia a un ventenne all’esordio significa assumersi un rischio. Ma significa anche stabilire immediatamente una nuova gerarchia. Mancini vuole una squadra capace di controllare il pallone e giocare con personalità. Il regista diventa quindi fondamentale.

Quattro partite per vedere tutti

La maxi-convocazione è legata anche al calendario. Dopo il Belgio, l’Italia affronterà la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e nuovamente la Turchia il 5.  Quattro partite in una finestra estremamente compressa. Il turnover non sarà una possibilità. Sarà una necessità. Questo significa che molti dei nuovi convocati avranno realmente l’occasione di giocare.

Il Belgio è già un esame vero

L’Olimpico non offrirà però il contesto di un’amichevole. La Nations League assegna punti e l’Italia non può permettersi di considerarla un laboratorio senza conseguenze. Il gruppo comprende anche Francia e Turchia. Partire male complicherebbe immediatamente il cammino.

Mancini deve quindi fare qualcosa di difficile: cambiare l’Italia mentre prova contemporaneamente a vincere. Domani scopriremo quanto sarà disposto a rischiare. Ma una cosa appare già evidente. La nuova Nazionale non vuole aspettare.

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