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BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 05: Pio Esposito of Italy celebrates scoring his teams third goal with Alessandro Romano during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Italy and Türkiye at Renato Dall'Ara Stadium on October 05, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Italia, ora Francia e Belgio: quando si gioca e cosa serve agli Azzurri

Ott 6, 20261 Lettura

L’Italia di Roberto Mancini chiude questa finestra internazionale con due vittorie, un pareggio e una sconfitta e può già concentrarsi sui prossimi appuntamenti di Nations League. A novembre gli azzurri saranno attesi dalle ultime due gare del gruppo: prima la Francia a San Siro, poi la trasferta contro il Belgio a Bruxelles. Due sfide ravvicinate e decisive per stabilire la classifica finale del girone.

Quando torna in campo l’Italia

Il nuovo raduno della Nazionale è previsto a Coverciano entro la mezzanotte di domenica 8 novembre. Mancini avrà a disposizione tre giorni per preparare il primo appuntamento, prima del trasferimento della squadra a Milano nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre.

Gli azzurri svolgeranno gli allenamenti ad Appiano Gentile, quartier generale scelto in vista della partita contro la Francia. Il big match è fissato per giovedì 12 novembre alle 20.45 a San Siro. Una serata particolare anche per Milano: ospitando nuovamente la Nazionale, il capoluogo lombardo raggiungerà Roma a quota 66 partite dell’Italia ospitate.

Francia a San Siro, poi il Belgio

Il calendario non concederà molto tempo per recuperare. Appena 72 ore dopo Italia-Francia, gli azzurri saranno nuovamente protagonisti per l’ultima giornata del girone. Dopo la preparazione e il trasferimento con volo charter verso Bruxelles, l’Italia affronterà il Belgio domenica 15 novembre alle 20.45 allo stadio Re Baldovino. Sarà l’ultimo appuntamento della fase a gironi e potrebbe diventare determinante per il piazzamento finale della squadra di Mancini.

In vista delle due sfide, il commissario tecnico dovrebbe inoltre restringere il gruppo rispetto all’ultima finestra internazionale: l’obiettivo è lavorare con una rosa di 28-29 convocati, compresi quattro portieri, contro i 34 giocatori chiamati in precedenza.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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