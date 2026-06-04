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Nazionale

Italia, ripartenza vincente: Pio Esposito stende il Lussemburgo

Gli Azzurri di Baldini vincono 1-0: decide un colpo di testa dell’attaccante dell’Inter.

Giu 4, 20261 Lettura
ZENICA, BOSNIA AND HERZEGOVINA - MARCH 31: Pio Esposito of Italy reacts during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Bosnia & Herzegovina and Italy at Stadion Bilino Polje on March 31, 2026 in Zenica, Bosnia and Herzegovina. (Photo by Srdjan Stevanovic - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Italia riparte con una vittoria dopo l’esclusione dal Mondiale 2026. Nell’amichevole contro il Lussemburgo, gli Azzurri del ct ad interim Silvio Baldini vincono 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, protagonista assoluto della serata.

Nel 4-3-3 scelto da Baldini trovano spazio tanti volti nuovi: Favasuli, Chiarodia, Lipani, Cherubini e Koleosho partono titolari in una Nazionale giovane, chiamata a voltare pagina. Il primo tempo scorre con ritmi bassi e poche occasioni, ma Pio Esposito si conferma il più vivo: gioca di sponda, attacca l’area e sfiora anche il gol di tacco.

La svolta arriva nella ripresa: al 49’ l’attaccante dell’Inter colpisce di testa su calcio d’angolo e firma l’1-0 dell’Italia. Gli Azzurri crescono, sfiorano il raddoppio con Pisilli, fermato dal palo, e con Fini, impreciso da ottima posizione.

Nel finale spazio anche a Fortini, Dagasso, Mane, Camarda e Inacio, segnali di una Nazionale in costruzione. Il Lussemburgo prova a reagire, ma Donnarumma resta praticamente inoperoso. Domenica nuova amichevole in Grecia, poi inizierà davvero il nuovo ciclo azzurro.

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Redazione

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