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LONDON, ENGLAND - MAY 31: Roberto Mancini, Head Coach of Italy looks on during the Italy Training Session at Wembley Stadium on May 31, 2022 in London, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nazionale

Italia, rivoluzione Mancini: 34 convocati e nove esordienti per la Nations League

Set 18, 20262 Lettura

L’Italia riparte dalla Nations League e da Roberto Mancini. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale, la Nazionale apre un nuovo capitolo con un calendario subito impegnativo: quattro partite in undici giorni per ritrovare entusiasmo, identità e risultati. Per il ritorno sulla panchina azzurra, il commissario tecnico ha scelto un gruppo particolarmente ampio: 34 calciatori convocati, con nove giocatori alla prima chiamata in Nazionale.

Il debutto nella Nations League 2026/27 è fissato per venerdì 25 settembre contro il Belgio, prima di una serie di sfide che porterà gli Azzurri ad affrontare anche Turchia e Francia. Il calendario ufficiale UEFA conferma le quattro gare tra il 25 settembre e il 5 ottobre.

Le novità tra i convocati

Mancini sceglie di ampliare sensibilmente il bacino della Nazionale e manda un segnale preciso in vista del nuovo ciclo. Sono nove gli esordienti assoluti inseriti nel gruppo: Massimo Pessina del Bologna, Daniele Ghilardi della Roma, Michael Kayode del Brentford, Eddy Kouadio del Monza, Alessandro Romano del Cagliari, Issa Doumbia dello Sporting CP, Sebastiano Esposito del Sassuolo, Antonio Vergara del Napoli e Mohamed Alì Zoma del Norimberga.

Una scelta che evidenzia la volontà di rinnovare la squadra e aumentare le alternative a disposizione del commissario tecnico. Confermati anche Honest Ahanor e Samuele Inacio, già chiamati per le precedenti amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.

Tornano Fagioli, Zaniolo e Mandragora

Accanto ai giovani c’è spazio anche per alcuni ritorni importanti. Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo ritrovano la Nazionale dopo un’assenza che durava dall’ottobre 2024, mentre Rolando Mandragora torna nel gruppo azzurro a distanza di oltre cinque anni dall’ultima convocazione, datata marzo 2021.

Mancini, tornato ufficialmente alla guida dell’Italia per un secondo mandato dopo l’esperienza dal 2018 al 2023, comincia così a costruire il nuovo progetto tecnico. Il suo primo ciclo aveva portato gli Azzurri alla vittoria dell’Europeo e a due terzi posti in Nations League.

Il programma dell’Italia

Il raduno scatterà lunedì 21 settembre a Coverciano, dove è prevista la prima seduta di allenamento. L’esordio ufficiale arriverà venerdì 25 settembre contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.

Tre giorni più tardi l’Italia sarà impegnata in trasferta contro la Turchia, mentre venerdì 2 ottobre arriverà il prestigioso appuntamento di Saint-Denis contro la Francia. La prima finestra internazionale della stagione si chiuderà lunedì 5 ottobre con Italia-Turchia a Bologna. Le date delle quattro partite coincidono con il calendario ufficiale pubblicato dalla UEFA.

Tutti i convocati dell’Italia

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).

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