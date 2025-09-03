Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Nazionale

Italia, Gattuso all’esordio sfida Estonia e Israele. Date, orari, convocati

Gli azzurri affrontano Estonia e Israele: ecco date, orari, convocati e dove vedere le partite in diretta

Set 3, 20251 Lettura
MILAN, ITALY - MARCH 20: Sandro Tonali of Italy celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Nations League quarterfinal leg one match between Italy and Germany at Stadio San Siro on March 20, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo una partenza a corrente alternata nel girone di qualificazione, l’Italia di Rino Gattuso si prepara ad affrontare due sfide fondamentali nella corsa verso i Mondiali 2026. Gli azzurri, reduci dalla sconfitta contro la Norvegia e dalla vittoria contro la Moldavia, sono chiamati a fare punti per non perdere ulteriore terreno in classifica. Con la Norvegia già a quota 12 punti (ma con due partite in più) e Israele a 6, la doppia sfida in programma questa settimana potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della Nazionale.

Calendario delle prossime partite dell’Italia

La pausa del campionato di Serie A lascia spazio agli impegni delle Nazionali. In particolare, l’Italia sarà protagonista di due incontri ufficiali validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026:

Italia-Estonia – venerdì 5 settembre 2025, ore 20:45 – Gewiss Stadium, Bergamo

Israele-Italia – lunedì 8 settembre 2025, ore 20:45 – Nagyerdei Stadion, Debrecen

Dopo questi due incontri, gli azzurri dovranno affrontare altre quattro partite nella fase a gironi:

Estonia-Italia – 11 ottobre 2025 – A. Le Coq Arena, Tallin

Italia-Israele – 14 ottobre 2025 – Stadio Friuli, Udine

Moldavia-Italia – 13 novembre 2025 – Stadionul Zimbru, Chisinau

Italia-Norvegia – 16 novembre 2025 – Stadio San Siro, Milano

I convocati di Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele

Il CT Rino Gattuso ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati dell’Italia in vista dei prossimi due impegni. Di seguito la rosa completa suddivisa per ruolo:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

Dove vedere le partite dell’Italia in TV e streaming

Tutti gli incontri della Nazionale italiana saranno trasmessi in diretta TV su Rai 1, disponibile sul canale 1 del digitale terrestre, in HD sul canale 501 e al numero 5001 per gli utenti Sky. Per chi preferisce seguire la partita in mobilità, sarà possibile accedere alla diretta in streaming su RaiPlay, sia tramite sito web ufficiale che attraverso l’app dedicata per smartphone, tablet e PC.

Redazione

