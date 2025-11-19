Italia Under 21 a forza quattro. Montenegro ribaltato

Mentre gli uomini di Gattuso si leccano le ferite, proiettati agli spareggi di marzo, gli Azzurrini guidati da Silvio Baldini tornano alla vittoria con un roboante 4-1 in casa del Montenegro; serviva vincere per tornare in corsa, specie mentalmente, dopo la sconfitta di settimana scorsa contro i giovani polacchi, e la scossa non si è fatta attendere. Il cittì toscano si conferma estremamente concreto, punta sulla coesione del gruppo (notevoli le esultanze di tutti i giocatori andati a segno, sempre in direzione della panchina) e imposta la battaglia sotto il nubifragio sul pressing alto e porta a casa i tre punti, fondamentali per poter sperare nel “sorpasso” sulla Polonia capolista e andare all’Europeo 2027 con i gradi di capolista. Tra i signoli, si segnalano in particolare le ottime prestazioni di Luca Lipani e Francesco Camarda, tra i maggiori beneficiari del nuovo corso azzurro, entrambi a quota 4 goal nel girone di qualificazione. La loro crescita rimane molto interessante, da monitorare anche in chiave Nazionale A.

Sotto il tremendo diluvio balcanico novembrino, l’Italia si presenta in formazione annunciata per sostituire gli assenti: Fortini terzino destro al posto di Palestra, Dagasso per il veterano Ndour, Fini a destra per Koleosho con Cherubini piazzato a sinistra. Camarda punta centrale e Pisilli regista. Campo ai limiti della praticabilità, i palleggiatori schierati da Baldini sono destinati a soffrire contro gli spartanissimi avversari. Non cambia l’attitudine degli azzurri, decisi a piantare le tende nella metà campo avversaria. Non prima di un brivido, più intenso dela bufera di Niksic: tuono di Miranovic dal limite e traversa piena. Sulla seconda città del Montenegro ha piovuto per due giorni, l’acqua si ferma dopo una ventina di minuti di gioco ma il terreno misto erba-terra è zuppo. E giocare a calcio diventa difficile. Il Montenegro rinuncia subito: grandi spazzate e rifugi in fallo laterale. Ovviamente, in certe condizioni la legge del goal che premia la squadra più debole si applica sempre: al 35’ Bartesaghi scivola, Mrvaljevic riceve palla, resiste al ritorno del milanista, salta anche Dagasso e con il destro appoggia in diagonale. Montenegro in vantaggio, tanto inaspettato quanto immeritato. Potrebbe essere il preludio ad un’altra sconfitta, che complicherebbe notevolmente la qualificazione; l’1-0 però dura poco. L’Italia reagisce forte: Lipani in pressione, gli azzurrini guadagnano un angolo. Cherubini crossa, nasce una carambola in area e Pisilli, ancora lui, è il più rapido in mischia: zampata fulminea, palla che s’insacca e pareggio servito.

Nella ripresa, due sono gli elementi più intensi a non dare tregua nemmeno un istante: la pioggia battente e il pressing alto orchestrato dagli azzurrini. E proprio da questo si origina la goleada azzurra. Ad accendersi in maniera decisiva è Fini, classe 2006 in forza al Genoa (DDR sicuramente prende appunti): ruba palla sulla destra, scambia con Dagasso dentro l’area, l’uno-due si concretizza e la mezzala del Pescara realizza il punto del sorpasso. Per la tranquillità c’è da aspettare lo squillo del solito Camarda, sempre più a suo agio come puntale offensivo di Baldini: riceve palla dall’inesauribile Fini, si libera dell’avversario e fulmina il portiere montenegrino con un ottimo diagonale angolato. E sono 4 in altrettante partite, non male per un 2008, tre anni sotto età. Il ragazzo cresce bene e si sta formando, basta solo saperlo gestire con oculatezza.

Con la testa finalmente libera, i giovani rampanti dilagano: solita pressione altissima di Lipani, palla a Fini che finalmente sceglie di mettersi in proprio e con il sinistro supera ancora Radanovic. Su un campo così impervio, vale il triplo. C’è tempo anche per degli esordi: debuttano Zeroli e Faticanti, entrano pure Venturino (diagonale di poco largo), Cisse (due tentativi da fuori) e Idrissi. Risultato fondamentale, gli Azzurrini restano secondi a -3 dalla Polonia a punteggio pieno, con la speranza di ribaltare il risultato nell’incontro di ritorno. La mano di Baldini si continua a notare, chiara e ruvida come sempre, in attesa di test più probanti e verso l’Europeo serbo-albanese.

In precedenza, nel pomeriggio una buona Italia Under 17 è riuscita ad avere la meglio sui pari età dell’Uzbekistan negli ottavi di finale del Mondiale di categoria, in corso a Doha. I giovanissimi guidati da Daniele Franceschini portano a casa il risultato di 3-2 con doppietta dell’empolese Campaniello e goal del “britannico” (emigrato in cerca di fortuna al West Bromwich) Idrissa, entrambi del 2008; affronteranno nei quarti il Burkina Faso.