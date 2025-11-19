Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
News Calcio

Italia Under 21 a forza quattro. Montenegro ribaltato

I ragazzi di Baldini reagiscono con carattere allo svantaggio e ritornano in corsa per il primo posto

Nov 19, 20253 Lettura
TRNAVA, SLOVAKIA - JUNE 17: Niccolo Pisilli of Italy celebrates after scoring their first side goal during the UEFA European Under-21 Championship 2025 Group Stage match between Spain and Italy at A. Malatinsky Stadium on June 17, 2025 in Trnava, Slovakia. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

Mentre gli uomini di Gattuso si leccano le ferite, proiettati agli spareggi di marzo, gli Azzurrini guidati da Silvio Baldini tornano alla vittoria con un roboante 4-1 in casa del Montenegro; serviva vincere per tornare in corsa, specie mentalmente, dopo la sconfitta di settimana scorsa contro i giovani polacchi, e la scossa non si è fatta attendere. Il cittì toscano si conferma estremamente concreto, punta sulla coesione del gruppo (notevoli le esultanze di tutti i giocatori andati a segno, sempre in direzione della panchina) e imposta la battaglia sotto il nubifragio sul pressing alto e porta a casa i tre punti, fondamentali per poter sperare nel “sorpasso” sulla Polonia capolista e andare all’Europeo 2027 con i gradi di capolista. Tra i signoli, si segnalano in particolare le ottime prestazioni di Luca Lipani e Francesco Camarda, tra i maggiori beneficiari del nuovo corso azzurro, entrambi a quota 4 goal nel girone di qualificazione. La loro crescita rimane molto interessante, da monitorare anche in chiave Nazionale A.

Sotto il tremendo diluvio balcanico novembrino, l’Italia si presenta in formazione annunciata per sostituire gli assenti: Fortini terzino destro al posto di Palestra, Dagasso per il veterano Ndour, Fini a destra per Koleosho con Cherubini piazzato a sinistra. Camarda punta centrale e Pisilli regista. Campo ai limiti della praticabilità, i palleggiatori schierati da Baldini sono destinati a soffrire contro gli spartanissimi avversari. Non cambia l’attitudine degli azzurri, decisi a piantare le tende nella metà campo avversaria. Non prima di un brivido, più intenso dela bufera di Niksic: tuono di Miranovic dal limite e traversa piena. Sulla seconda città del Montenegro ha piovuto per due giorni, l’acqua si ferma dopo una ventina di minuti di gioco ma il terreno misto erba-terra è zuppo. E giocare a calcio diventa difficile. Il Montenegro rinuncia subito: grandi spazzate e rifugi in fallo laterale. Ovviamente, in certe condizioni la legge del goal che premia la squadra più debole si applica sempre: al 35’ Bartesaghi scivola, Mrvaljevic riceve palla, resiste al ritorno del milanista, salta anche Dagasso e con il destro appoggia in diagonale. Montenegro in vantaggio, tanto inaspettato quanto immeritato. Potrebbe essere il preludio ad un’altra sconfitta, che complicherebbe notevolmente la qualificazione; l’1-0 però dura poco. L’Italia reagisce forte: Lipani in pressione, gli azzurrini guadagnano un angolo. Cherubini crossa, nasce una carambola in area e Pisilli, ancora lui, è il più rapido in mischia: zampata fulminea, palla che s’insacca e pareggio servito.

Nella ripresa, due sono gli elementi più intensi a non dare tregua nemmeno un istante: la pioggia battente e il pressing alto orchestrato dagli azzurrini. E proprio da questo si origina la goleada azzurra. Ad accendersi in maniera decisiva è Fini, classe 2006 in forza al Genoa (DDR sicuramente prende appunti): ruba palla sulla destra, scambia con Dagasso dentro l’area, l’uno-due si concretizza e la mezzala del Pescara realizza il punto del sorpasso. Per la tranquillità c’è da aspettare lo squillo del solito Camarda, sempre più a suo agio come puntale offensivo di Baldini: riceve palla dall’inesauribile Fini, si libera dell’avversario e fulmina il portiere montenegrino con un ottimo diagonale angolato. E sono 4 in altrettante partite, non male per un 2008, tre anni sotto età. Il ragazzo cresce bene e si sta formando, basta solo saperlo gestire con oculatezza.

Con la testa finalmente libera, i giovani rampanti dilagano: solita pressione altissima di Lipani, palla a Fini che finalmente sceglie di mettersi in proprio e con il sinistro supera ancora Radanovic. Su un campo così impervio, vale il triplo. C’è tempo anche per degli esordi: debuttano Zeroli e Faticanti, entrano pure Venturino (diagonale di poco largo), Cisse (due tentativi da fuori) e Idrissi. Risultato fondamentale, gli Azzurrini restano secondi a -3 dalla Polonia a punteggio pieno, con la speranza di ribaltare il risultato nell’incontro di ritorno. La mano di Baldini si continua a notare, chiara e ruvida come sempre, in attesa di test più probanti e verso l’Europeo serbo-albanese.

In precedenza, nel pomeriggio una buona Italia Under 17 è riuscita ad avere la meglio sui pari età dell’Uzbekistan negli ottavi di finale del Mondiale di categoria, in corso a Doha. I giovanissimi guidati da Daniele Franceschini portano a casa il risultato di 3-2 con doppietta dell’empolese Campaniello e goal del “britannico” (emigrato in cerca di fortuna al West Bromwich) Idrissa, entrambi del 2008; affronteranno nei quarti il Burkina Faso.

0 Shares

Articoli correlati

L’Italia del pallone e quella mentalità che ci tiene piccoli

Nov 17, 2025

European Football Clubs: nuova era per oltre 800 club calcistici in Europa

Ott 10, 2025

Mondiali 2026, ecco chi ha già il biglietto in tasca. Europa ancora a secco

Ott 10, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.