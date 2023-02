Italiano cerca la svolta, contro il Verona obbligo di vittoria

Dopo la doppia vittoria in coppa contro il Braga e dopo aver strappato il pass per gli ottavi di finale di Conference, adesso per la Fiorentina è arrivato il momento di dare la svolta anche in campionato, dove la vittoria manca ormai dal lontano, lontanissimo 7 Gennaio in casa 2 a 1 contro il Sassuolo, da lì in poi sono arrivati 2 pareggi e 4 sconfitte, risultati che non sono da Fiorentina, risultati che in campionato non sono gli stessi di quelli che arrivano nelle Coppe, lì dove la musica è totalmente diversa, con una semifinale da giocare contro la Cremonese in Coppa Italia e un ottavo di finale più che abbordabile, contro i turchi del Sivasspor, da giocare in Conference.

In campionato manca la vera Fiorentina, in campionato manca la Fiorentina delle coppe, in tanti si chiedono il perchè di questa evidente alternanza di prestazioni, la partita di domani però non è tra le più semplici, contro un Verona che nelle ultime 4 partite giocate tra le mura amiche, ha vinto tre volte e pareggiato una, un Verona che da quando è iniziato il 2023 ha dato una vera svolta alla sua stagione, quella svolta che tutti i tifosi viola si aspettano anche dalla Fiorentina, quella svolta che troppe volte i tifosi hanno aspettato, quella svolta che in troppe occasioni, soprattutto dopo le prestazioni in Europa, tanti si aspettavano potesse arrivare ma che in realtà poi non è mai arrivata; come dopo lo 0 a 4 a Braga, tutti credevano in una grande Fiorentina nel match casalingo contro l’Empoli e invece, in campionato, la solita delusione, una squadra con poche idee e con un atteggiamento completamente diverso rispetto all’atteggiamento visto e ammirato in Portogallo

Adesso però la squadra viola in campionato, non si può più nascondere, non si può più permettere ulteriori passi falsi, perchè in un campionato dove la corsa per l’Europa è tutt’altro che chiusa, soprattutto dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus, la Fiorentina può e deve fare molto meglio, perchè in campionato già da domani, ci aspettiamo possa arrivare la definitiva svolta viola.