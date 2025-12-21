Italiano suona la carica:“Pronti a giocarci le nostre chance”

ll Bologna si prepara a scrivere la storia, pronto a scendere in campo per la prima finale di Supercoppa Italiana della sua storia. Alla vigilia del match contro il Napoli, in programma in Arabia Saudita, il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza dell’appuntamento e la determinazione con cui la squadra affronterà la sfida.

“È una partita diversa rispetto all’Inter, ma da preparare con la stessa attenzione”, ha esordito l’allenatore rossoblù. “Dobbiamo dare gioia a noi stessi, al nostro pubblico e alla nostra società. Domani affrontiamo una squadra fortissima, ma vogliamo giocarci la nostra chance”.

Per Italiano sarà fondamentale l’approccio:“Ci giochiamo tantissimo, abbiamo avuto la capacità di arrivare fin qui e dobbiamo spingere forte per tutti i 90 minuti. Con l’Inter non ci siamo mai disuniti, e alla fine siamo stati premiati. Le finali vanno affrontate al top della condizione, perché può succedere di tutto”.

Il tecnico ha poi elogiato il collega Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli:“È una fonte d’ispirazione, guardo sempre le sue squadre. Ha dimostrato il suo valore sia in Italia che all’estero. Le finali vanno vinte, non solo giocate? Sono d’accordo: quando perdi una finale, il dolore resta troppo a lungo. È la mia ottava, e in tutte ho cercato di onorarla a testa alta, senza rimpianti”.

Italiano sogna che questo Bologna resti nella memoria:“Mi piacerebbe sentire parlare del Bologna di Italiano, di De Silvestri… Accodarmi ai grandi Bologna del passato, quelli dei mostri sacri. Questo è il nostro sogno”.