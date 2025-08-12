Jack Grealish dice addio al Manchester City, giocherà con l’Everton

Jack Grealish presto diventerà un nuovo giocatore dell’Everton come riportato da Fabrizio Romano. Grande colpo dei ‘Toffees’, che riescono a garantirsi l’esterno inglese in prestito. Nell’ultimo periodo circolavano già voci su un suo possibile addio dai ‘Citizens’ e ora sembra che l’affare vada in porto.

L’ultima stagione di Grealish e l’esperienza al City

Nell’ultima stagione il numero 10 ha disputato 32 partite in tutte le competizioni, con solo 3 gol e 5 assist. Un dato che ha fatto riflettere e non poco la società, che ha deciso dunque per la sua cessione in prestito. Il classe ’95 dovrà dunque convincere sul campo e dare il 100% anche in vista del prossimo mondiale in programma nel 2026.

La sua carriera ha avuto lo slancio definitivo con la maglia dell’Aston Villa, in cui ha avuto un grande margine di crescita e l’interessamento da parte del Manchester City lo ha lasciato a bocca aperta. Grealish è stato uno dei protagonisti delle vittorie della squadra inglese, portando a casa la Champions League, un Mondiale per Club, una FA Cup, un campionato inglese, una Community Shield e una Supercoppa Uefa. Con la nazionale inglese invece è diventato vice-campione d’Europa nel 2021, perdendo la finale di EURO 2020 contro l’Italia ai calci di rigore.

Ora dunque lo aspetta una nuova avventura all’Everton, che ha appena acquistato Dewsbury-Hall dal Chelsea campione del Mondo in carica e con l’acquisto di Grealish (anche se in prestito) l’Everton può divertirsi veramente nella prossima stagione in Premier League. La data di inizio campionato si avvicina sempre di più, e i tifosi non vedono l’ora di godersi le partite, sperando in un piazzamento migliore in classifica rispetto alle stagioni precedenti.