Atalanta

Juric al capolinea: il nuovo corso dell’Atalanta riparte da Palladino

A Bergamo si va verso il cambio in panchina: in pole c'è l'ex tecnico della Fiorentina

Nov 10, 20251 Lettura
ROME, ITALY - SEPTEMBER 26: Ivan Juric, Head Coach of AS Roma, looks on prior to the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD1 match between AS Roma and Athletic Club at Stadio Olimpico on September 26, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo la sconfitta rimediata in casa per 0-3 con il Sassuolo, l’avventura di Juric all’Atalanta è vicina a chiudersi anzitempo. Da Bergamo infatti, arrivano conferme di come l’allenatore croato, arrivato in estate per sostituire Gasperini dopo nove anni di permanenza sulla panchina nerazzurra, sia arrivato al capolinea: i risultati, con la Dea che non vince in campionato da ormai sette turni, ovvero dalla trasferta di Torino sponda granata, e i rapporti non proprio idilliaci con alcuni elementi del gruppo (famose le parole post-Cremonese contro Carnesecchi e lo “scambio di parole” piuttosto acceso con Lookman dopo una sostituzione), hanno convinto l’Atalanta a cambiare strada, con un nome in pole dopo aver sondato anche Thiago Motta e Roberto Mancini, ovvero quello di Raffaele Palladino, con il quale a trattativa è molto avanzata. Entro 24/48 ore dovrebbe verificarsi l’avvicendamento in panchina, all’alba della sosta per le nazionali.

