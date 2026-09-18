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Luciano Spalletti head coach of Juventus FC during Coppa Italia 2025/26 match between Juventus FC and of Udinese Calcio at Allianz Stadium on December 02, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano
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Juve, archiviato il pokerissimo in Europa, Spalletti si gioca tutto contro l’Atalanta

Set 18, 20261 Lettura

La Vecchia Signora dopo la tragica sconfitta a Sassuolo ha avuto un ottimo inizio in Europa League vincendo con grande misura. La sconfitta amara contro il Sassuolo ha scosso molto l’ambiente juventino.

I tifosi bianconeri si sono divisi in due correnti diverse, la prima corrente dei tifosi vuole avere ancora fiducia nel mister attuale e non vorrebbe l’ennesimo sconvolgimento dal punto di vista dell’allenatore, l’altra corrente desidera invece un grande ritorno, il ritorno in questione è quello di Antonio Conte.

Secondo un noto insider di mercato, l’allenatore sarebbe disponibile ad entrare in corsa per sostituire Spalletti. La dirigenza però, visti i vari malumori ha espresso massima fiducia nel tecnico toscano allontanando le varie pressioni.

Spalletti risponde sul campo

La risposta di Spalletti è arrivata prima in conferenza stampa e poi in campo, il tecnico toscano non si è fatto problemi ad affermare di sentire la totale fiducia della società e ha anche affermato di dover ancora alzare il livello per rispettare le aspettative di Carnevali. Inoltre la sua miglior risposta alle critiche è arrivata alla prima di Europa League contro il NEC. La partita ha visto vincere e convincere per un risultato di 5-0.

Il match ha visto la prima rete di: Alajbegović, Woltemade e del tanto atteso Kolo Muani (autore anche di un assist). I tifosi sperano che questa partita possa aver finalmente sbloccato gli attaccanti della Vecchia Signora.

Testa all’Atalanta

Adesso però si aspetta il test più importante contro l’Atalanta prima della sosta delle nazionali, dove la Juventus è chiamata a vincere. Riuscirà la squadra bianconera ad ottenere di nuovo i tre punti in campionato? Gli attaccanti troveranno di nuovo il gol o la maledizione in continuerà?

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