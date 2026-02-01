Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Juventus

Juve, arriva il colpo a sorpresa! Boga è bianconero

L’esterno ex Sassuolo e Atalanta arriva in prestito dal Nizza fino al termine della stagione. Si unirà alla squadra di Luciano Spalletti nei prossimi giorni

Feb 1, 20262 Lettura
Foto https://www.atalanta.it/

L’acquisto invernale che non ti aspetti, arriva proprio dalla Juventus. In seguito alla vicenda che ha coinvolto Holm-João Mario in trattativa con il Bologna in questi ultimi giorni, ecco spuntare la trattativa lampo per sbloccare il mercato della ‘Vecchia Signora’.

Giorni fa, nel pre-partita di Juventus-Napoli di settimana scorsa, Giorgio Chiellini ha parlato di una campagna acquisti completamente ferma, senza nuovi innesti, stesso concetto ribadito anche su ‘Sky’ dopo i sorteggi che vedranno la Juventus sfidare il Galatasaray in ‘Champions League’.

Invece le voci che arrivano da altre fonti smentiscono categoricamente quanto dichiarato dall’ex difensore pisano.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tramite il suo classico “Here We Go”, la dirigenza bianconera ha riportato in Italia un calciatore che ultimamente è finito nel dimenticatoio, in prestito con clausola d’acquisto da 5 milioni di euro.

Jérémie Boga: il vice-Yildiz di Spalletti

Stiamo parlando di Jérémie Boga, esterno classe ’97, che conosce benissimo il nostro campionato vestendo le maglie di Sassuolo prima e Atalanta poi. Ultimamente ha giocato in ‘Ligue 1’ al Nizza, disputando ben 20 partite complessive tra campionato e coppe, realizzando 2 gol e fornendo 2 assist.

Dati non ottimali per quello che sarà probabilmente il vice-Yildiz, ma rassicura la conoscenza della ‘Serie A’ e l’esperienza in campo (29 anni).

I tifosi bianconeri non sono del tutto soddisfatti, ma Luciano Spalletti sa come far diventare i propri calciatori dei protagonisti della stagione (vedasi Miretti inizialmente ai margini e il cambio di marcia di David nell’ultimo periodo) e potrebbe essere un rinforzo utile per i tanti impegni di questa stagione.

Non solo l’ivoriano: occhi su Holm e Kolo Muani

Dopo Adin Ličina, trequartista tedesco di origine montenegrina di classe 2007, prelevato dal Bayern Monaco gratuitamente con percentuale pari al 30% per i bavaresi sulla futura rivendita, in questi ultimi giorni di calciomercato la Juve potrebbe portare a casa altri 2 calciatori con esperienza in A come Holm (come già citato) e Kolo Muani, acclamato dai tifosi bianconeri. Lo stesso francese spinge per il ritorno alla Juventus dopo il ‘no’ incassato inizialmente dal Tottenham, che lo vorrebbe tenere in prestito dal PSG almeno fino al 30 giugno.

La trattativa con il Bologna per lo scambio tra terzini sembra in leggera discesa, con le due squadre attive per cercare di trovare un accordo il più presto possibile.

Un mercato che dunque vedrà il club torinese protagonista, aggiungendo carne al fuoco per questi ultimi mesi caldi e intensi tra Champions, Serie A e Coppa Italia, puntando sempre al massimo e con qualità che sicuramente non può mancare con la tanta concorrenza nel reparto avanzato.

Comolli e la dirigenza stanno muovendo i primi passi, anche se con ritardo, però ora c’è da pensare al match di questa sera in programma alle 20:45 al ‘Tardini’ contro il Parma, per conquistare i 3 punti e non perdere di vista il Napoli di Antonio Conte dopo il 3-0 proprio contro gli azzurri nello scorso turno.

0 Shares

Articoli correlati

Juve, doppio rinnovo che può cambiare tutto: Spalletti avverte il club

Gen 27, 2026

Yildiz, svolta Juve: maxi rinnovo shock per dire no al Real

Dic 29, 2025

La Juventus pensa già al futuro: tutti i nomi nel mirino per giugno

Dic 24, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.