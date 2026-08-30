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BILBAO, SPAIN - MAY 21: Pape Matar Sarr of Tottenham Hotspur celebrates at the final whistle during the UEFA Europa League Final 2025 between Tottenham Hotspur and Manchester United at Estadio de San Mames on May 21, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Juve, colpo a sorpresa dal Tottenham: Sarr ha detto sì, ora si tratta

Ago 30, 20261 Lettura

La Juventus ha scelto Pape Matar Sarr per rinforzare il centrocampo. Il club bianconero ha individuato nel classe 2002 del Tottenham il profilo ideale da consegnare alla squadra nelle ultime battute del calciomercato estivo.

Un primo passo importante sarebbe già stato compiuto: la Juventus avrebbe infatti raggiunto un accordo con il giocatore, che avrebbe dato la propria preferenza alla destinazione bianconera. Nella corsa al nazionale senegalese, la Juve avrebbe così superato la concorrenza di Monaco e Besiktas.

Juventus-Sarr, la trattativa con il Tottenham

Adesso bisognerà trovare l’intesa con il Tottenham. La Juventus punta a chiudere l’operazione attraverso un prestito con diritto di riscatto, facendosi carico dell’ingaggio del centrocampista.

Gli Spurs, invece, vorrebbero maggiori garanzie e starebbero spingendo per inserire nell’accordo un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. La distanza sulla formula rappresenta quindi uno dei principali nodi da sciogliere per arrivare alla fumata bianca.

Le prossime ore potrebbero essere decisive. Molto dipenderà dalla volontà del Tottenham di lasciar partire Sarr dopo un avvio di stagione complicato, con la squadra di Roberto De Zerbi reduce da due sconfitte nelle prime due giornate di Premier League.

Chi è Pape Matar Sarr

Centrocampista moderno e particolarmente duttile, Pape Matar Sarr può giocare sia in posizione centrale sia da mezzala. Alla capacità di recuperare palloni abbina dinamismo e una buona propensione agli inserimenti offensivi.

La giovane età, unita all’esperienza già maturata in Premier League e a livello internazionale con il Senegal, rende Sarr un profilo particolarmente interessante per il presente e il futuro della Juventus.

La strada è stata tracciata: la Juve ha il sì del giocatore, ora serve quello del Tottenham. Con il mercato vicino alla chiusura, la trattativa entra nelle sue ore più calde.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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