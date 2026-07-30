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Juventus

Juve, colpo Alajbegovic: accordo con il Bayer, affare da 40 milioni

I bianconeri superano la concorrenza del Chelsea e chiudono l’intesa con il Bayer Leverkusen. Ultimi dettagli con l’entourage del giocatore prima delle visite mediche.

Lug 30, 20261 Lettura
SALZBURG, AUSTRIA - SEPTEMBER 25: Kerim Alajbegovic of Red Bull Salzburg runs with the ball whilst under pressure from Victor Froholdt of FC Porto during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1 match between FC Salzburg and FC Porto at Stadion Salzburg on September 25, 2025 in Salzburg, Austria. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Juventus è a un passo da un importante colpo di mercato. Il club bianconero ha raggiunto l’accordo con il Bayer Leverkusen per l’arrivo di Alajbegovic, sfruttando il rallentamento della trattativa tra il club tedesco e il Chelsea. L’operazione è stata definita sulla base di 33 milioni di euro più bonus, mentre resta da formalizzare l’intesa definitiva con l’entourage del calciatore prima della firma sui contratti.

La Juve accelera e supera il Chelsea

La svolta è arrivata dopo lo stop nei negoziati tra il Chelsea e il Bayer Leverkusen. Il club inglese, pur interessato al talento bosniaco, non è riuscito a convincere il giocatore, preoccupato dal possibile scarso impiego in una rosa ricca di alternative.

La Juventus ha così aumentato il pressing nelle ultime ore, intensificando i contatti con il Bayer fino a trovare l’accordo economico. L’intesa tra i due club è stata raggiunta sulla base di 33 milioni di euro più bonus, consentendo ai bianconeri di bruciare la concorrenza e avvicinarsi in maniera decisiva alla chiusura dell’operazione.

Contratto pronto, manca l’ok dell’entourage

Per Alajbegovic è già pronto un contratto da 3 milioni di euro a stagione. Prima della firma definitiva resta però da definire l’intesa con il padre del giocatore, che ne cura gli interessi, in particolare per quanto riguarda le commissioni legate al trasferimento.

Una volta ricevuto il via libera definitivo, la Juventus potrà procedere con la stesura dei contratti e organizzare le visite mediche. L’obiettivo della dirigenza è quello di far arrivare il calciatore in Italia entro venerdì, così da metterlo rapidamente a disposizione dello staff tecnico.

Pjanic protagonista della trattativa

Un ruolo determinante nell’operazione lo ha avuto Miralem Pjanic, che ha lavorato come intermediario tra le parti. L’ex centrocampista della Juventus è stato nei giorni scorsi a Torino per facilitare il raggiungimento dell’accordo di massima con il club bianconero.

Parallelamente, la dirigenza juventina sta proseguendo il confronto con l’entourage del giocatore per definire gli ultimi aspetti burocratici dell’operazione. Se non emergeranno ulteriori ostacoli, Alajbegovic diventerà presto un nuovo giocatore della Juventus, aggiungendo qualità e duttilità al reparto offensivo bianconero.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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