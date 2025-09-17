Juve da impazzire! Kelly firma il 4-4 col Dortmund al ’96!

JUVENTUS- BORUSSIA DORTMUND 4-4

Da una parte l’ingenuità del Borussia Dortmund, fattore che mai ci si attenderebbe da una squadra del suo blasone. Dall’altra la caparbietà della Juventus che invece, da una compagine plurititolata come quella allenata ora da Igor Tudor ci si attende, Tra bianconeri e gialloneri, all’Allianz Stadium, finisce con un pirotecnico 4-4 che non ha mancato di mettere a dura prova le coronarie degli spettatori dell’una e dell’altra tifoseria. Sotto per tre volte, Yildiz e compagni hanno sempre avuto il merito di non scomporsi e di saper rimettere la partita in carreggiata credendoci sino ai tempi di recupero quando hanno affondato la lama con due reti e hanno imposto il pareggio ai gialloneri. Che la partita sia di quelle a elevata temperatura come ci si aspetta dalle due compagini in campo lo si capisce sin dal quarto minuto quando Thuram dal limite, e su una complicità di una deviazione di Nmecha, impegna Kobel in corner. Il Borussia Dortmund prova ad amministrare il gioco ma è la Juventus, pur con un minore possesso palla, a creare le occasioni migliori. Al 21′ il belga Openda pesca Yildiz che è anticipato da Bensebaini in corner. Al 25′ è Bremer a concludere a fil di palo dal limite. La Juventus continua a cecchinare la porta di Kobel ma la precisione è la grande assente. Lo dimostra anche un tiro dal limite di David al minuto 32 su suggerimento di Yildiz. Per vedere la prima occasione degli ospiti occorre attendere il 37′ quando Guirassy serve Adeyemi ma quest’ultimo spara alto. Nella Juventus è Openda a provare a fare il botto con sinistro al 40′ parato da Kobel.

Il belga dimostra ancora di essere in serata di particolare ispirazione quando ci prova anche al 2′ della ripresa con una rovesciata su assist di Koopmeiners che termina a lato. Il Borussia Dortmund prova a prendere le contromisure e lo fa nel modo migliore, prima Beier al 6′ lancia il messaggio in codice colpendo il palo dal limite, poi Adeyemi, al 7′, realizza il gol del vantaggio su imbeccata di Guirassy confermando che l’intesa tra i due è granitica. All’11’ la coppia prova a riproporsi ma questa volta Guirassy, da distanza ravvicinata, trova Di Gregorio a fare da saracinesca. La Juventus si mantiene ad alto livello di propositività e al 18′ ne trae i frutti con la rete del pareggio grazie a un destro a giro di Yildiz. Ma è destino che quella dei bianconeri debba essere una gara a inseguimento. Al 20′, infatti, il sodalizio di Niko Kovac mette ancora la freccia con un destro dal limite di Nmecha su appoggio di Adeyemi. Tudor si vede a quel punto spuntare in testa un’idea meravigliosa, quella di inserire nella mischia il serbo Dusan Vlahovic. Quest’ultimo ringrazia nel modo migliore in cui lo sappia fare ripareggiando i conti al 22′ su lancio di Yildiz. Al minuto 29, però, il Borussia Dortmund riorganizza la fuga grazie a Yan Couto che approfitta nel modo migliore di una palla persa da Thuram. Al 35′ Yildiz va a un sussurro dal 3-3 ma colpisce il palo. Al minuto 39′ Kelly commette fallo di mano e il Borussia Dortmund beneficia di un rigore. Bensebaini dal dischetto non sbaglia ed è il 4-2. Fine delle trasmissioni? Niente affatto. La Juventus si rende conto che le gioie di una partita possono arrivare anche nei suoi ultimi scampoli e decide di tradurre il concetto in pratica: al 49′ Vlahovic realizza la doppietta su passaggio di Kalulu per il 3-4. Al 51′ la certezza del Borussia Dortmund di cominciare la Champions League con una posta piena si sbriciola definitivamente per effetto del gol di testa di Kelly su assist di un Vlahovic versione tuttofare. Dopo il successo di campionato per 4-3 sull’Inter, per i bianconeri arriva quindi un esordio in Champions con un pareggio che, per il modo in cui è stato conquistato, vale quanto una vittoria