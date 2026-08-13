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Juventus

Juve, Di Gregorio rischia grosso, spuntano tre possibili sostituti

Il mercato della Vecchia Signora entra nel vivo, Carnevali e Massara cercano di trovare una soluzione per l’estremo difensore...

Ago 13, 20262 Lettura
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Michele Di Gregorio #29 of Juventus FC celebrates the team's victory with Khephren Thuram #19 and Pierre Kalulu #15 following the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Wydad AC at Lincoln Financial Field on June 22, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images)

Negli ultimi anni, dall’arrivo di Giuntoli, la Juventus ha avuto un serio problema in porta. Proprio quest’ultimo per il mercato estivo ha prelevato dal Monza un portiere che aveva delle ottime statistiche e aveva ricevuto anche diversi riconoscimenti, come il miglior portiere nella stagione 2023/2024.

Da qui arriva la scelta di prenderlo come primo portiere della Juventus. Di Gregorio al primo anno non è stato definito un flop, ma le sue caratteristiche viste al Monza erano già state messe in dubbio, arrivando ad un’alternanza con Perin. Nella scorsa stagione invece le sue insicurezze sono diventate maggiori e la Juventus ha perso molti punti importanti, anche per colpa sua.

Di Gregorio non è più intoccabile

La sensazione che Di Gregorio fa trasparire ai suoi tifosi, è l’insicurezza, e per un portiere questa caratteristica è fondamentale. Di Gregorio può un ottimo portiere, ma stare in una Big è l’esatto opposto di stare in una squadra che lotta per la salvezza.

La principale differenza sta nella frequenza delle parate: nelle squadre che lottano per la salvezza, si attacca di meno e i portieri hanno la possibilità di mettersi maggiormente in mostra; nelle Big si attacca maggiormente e gli estremi difensori devono fare poche parate ma essere più decisivi. Proprio quest’ultima caratteristica, l’incisività ha penalizzato Di Gregorio, portandolo a metterlo in dubbio con Perin.

Ultimamente però ha anche accumulato un po’ di parate facili sbagliate che in gergo chiamiamo «papere», questo agli occhi dei tifosi ha solo fatto peggiorare la sua situazione. Probabilmente adesso Di Gregorio per tornare ai livelli del Monza dovrebbe cambiare ambiente, infatti la Juventus sembrerebbe star cercando una soluzione per lui.

Juventus pronta alla svolta

Da tanto tempo la Juventus sta lavorando sul mercato per risolvere questa situazione. I profili tenuti sott’occhio sono stati vari, partendo dal Dibu Martinez, passando per Suzuki arrivando fino al nome di Trubin. Il primo nome è definitivamente sfumato, ma ora la Vecchia Signora ha bisogno di un nuovo giocatore in quel ruolo e ci sono varie idee che potrebbe tenere in considerazione, analizziamole insieme:

Prestito secco: nelle ultime ore sta prendendo quota l’idea che durante la trattativa per Kolo Muani con il PSG, il club francese abbia messo sul tavolo proprio il portiere del Parma.

Suzuki era un obiettivo di entrambe, ma il PSG ha superato la Juve e sta chiudendo gli ultimi dettagli; un’idea era quella di darlo in prestito un anno alla Juve per valorizzarlo, sta ora alla Vecchia Signora accettare o declinare l’offerta.

Prestito con diritto: un’altra idea sarebbe quella di ingaggiare tra i pali Guglielmo Vicario, portiere di esperienza reduce da una stagione complicata al Tottenham; sembrerebbe, infatti essere fuori dai piani per De Zerbi, quindi può essere un’opportunità.

Acquisto a titolo definitivo: un nome saltato all’occhio ultimamente è quello di Anatoliy Trubin, portiere del Benfica che ha il valore di circa 30 milioni, la Juventus infatti potrebbe provare un affondo.

La situazione non è chiarissima, ma probabilmente in questa settimana ci sarà il verdetto decisivo, ai tifosi non resta che aspettare e avere pazienza…

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