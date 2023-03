Juve di misura, decide Di Maria. Vittorie per United e Siviglia

Si sono appena conclusi i quattro match degli ottavi di Europa League. Tra le partite più interessanti troviamo quella della Juventus, che a Torino ospitava i tedeschi del Friburgo. Altro match da seguire è forse quello della favorita assoluta di questa competizione, il Manchester United, che ospitava gli spagnoli del Betis Siviglia. Concludono le sfide tra Siviglia -Fenerbahçe e Shakhtar Donetsk- Feyenoord.

Vince di misura la Juventus al termine di una sfida dominata per larghi tratti. Diverse le occasioni sprecate nella prima frazione dai bianconeri, che vanno vicino al gol con Rabiot, Bremer e Vlahovic. Sfortuna per Alex Sandro costretto ad uscire per infortunio. Nella ripresa si mette in moto Angel di Maria che sblocca il match con uno splendido colpo di testa su cross di Kostic. Il Friburgo sbanda clamorosamente ma resta in partita fino alla fine, riuscendo anche a trovare il gol dell’insperato pareggio a metà della ripresa, ma il VAR annulla tutto per un fallo di mano di Ginter. Termina così 1 a 0 la sfida, un risultato che lascia tutto aperto per la sfida di ritorno tra sette giorni.

Tutto facile per gli inglesi del Manchester United che dominano contro un Betis volenteroso, ma nettamente inferiore rispetto agli avversari. Nella prima frazione ci pensa il solito Rashford a mandare avanti i padroni di casa, ma arriva subito il pareggio del Betis con un bel tiro dal limite dell’area di Ayoze Perez. Nella ripresa lo United si riporta in vantaggio con il bellissimo gol di Anthony, che manda la palla sotto la traversa. Gli inglesi dilagano alla fine con le reti di Luke Shaw e di McTominay per il 4 a 1 finale. Per lo United, il ritorno tra una settimana sembra solo una formalità prima del passaggio ai quarti di Europa League.

In Spagna un buon Siviglia supera il Fenerbahçe al termine di una partita tiratissima. A decidere la sfida sono le reti, tutte nella ripresa, di Jordan e, a pochi minuti dalla fine, di Lamela. Ai turchi servirà un’impresa per cercare di ribaltare il risultato. Ultimo match di serata quello tra gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e gli olandesi del Feyenoord. Finisce 1 a 1 ma con tanti rimpianti per gli ospiti, che dominano la partita in lungo e in largo. Succede tutto negli ultimi dieci minuti della sfida, a sorpresa passa in vantaggio lo Shakthar ma a due minuti dal recupero arriva il meritato pareggio degli olandesi. Si deciderà tutto al ritorno in Olanda tra sette giorni.