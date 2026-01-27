Juve, doppio rinnovo che può cambiare tutto: Spalletti avverte il club

La Juventus lavora sul domani e prepara le basi per la prossima stagione: al centro dei piani ci sono i rinnovi di Luciano Spalletti e Kenan Yildiz. Il tecnico chiede garanzie tecniche e progettuali per restare, mentre il giovane talento turco conferma la propria fiducia nell’allenatore e attende l’offerta giusta. In casa bianconera è tempo di riflessioni strategiche, con l’obiettivo di costruire una squadra pronta a competere per vincere.

La Juventus si prepara ad aprire il dialogo per il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti. Il tecnico, consapevole che la prossima stagione sarà decisiva, ha messo in chiaro la propria posizione: restare sì, ma solo con garanzie concrete sul rafforzamento della rosa e sulla possibilità di lottare per i vertici. La dirigenza valuta con attenzione, sapendo che la permanenza di Luciano Spalletti rappresenterebbe un segnale di continuità e ambizione. Tuttavia, l’allenatore non intende affrettare le scelte e preferisce analizzare nel dettaglio il progetto tecnico che gli verrà presentato.

Parallelamente, la Juventus guarda anche al futuro dei suoi giovani. Kenan Yildiz è uno dei profili su cui il club punta con decisione: il talento turco ha espresso piena fiducia nel proprio allenatore, con il quale ha costruito un rapporto solido fatto di stima reciproca e dialogo costante. Il classe 2005 attende la proposta ufficiale per il prolungamento del contratto, convinto che il suo percorso di crescita possa continuare in bianconero. Per la società, blindare Kenan Yildiz significherebbe investire su uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

Allenatore e giocatore condividono la stessa visione: continuità, ambizione e competitività. La Juventus è chiamata ora a trasformare le intenzioni in proposte concrete, con rinnovi che potrebbero rappresentare un passaggio chiave per il nuovo ciclo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le parti riusciranno a trovare un’intesa e a scrivere insieme un nuovo capitolo della storia bianconera.