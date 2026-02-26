Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

Juve, il cuore non basta! Il Galatasaray passa ai supplementari

I novanta minuti terminano 3-0 in favore dei padroni di casa, in dieci uomini per quasi un tempo. Al 106esimo Osimhen segna e dà la qualificazione ai suoi.

Feb 26, 20263 Lettura
TURIN, ITALY - FEBRUARY 25: Lloyd Kelly of Juventus is shown a second yellow card by Referee Joao Pedro Silva Pinheiro, resulting in a red card, during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between Juventus and Galatasaray A.S. at Juventus Stadium on February 25, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

JUVENTUS- GALATASARAY 3-2 dts

Il cuore ce l’ha messo, la determinazione pure, arrivando a riaprire i giochi per la qualificazione. Nei tempi supplementari, però, una pur generosa Juventus ha finito per subire il ritorno del Galatasaray e, pur imponendosi per 3-2, ha dovuto salutare la Champions League. Agli ottavi di finale approda infatti la squadra turca in virtù del 5-2 con cui aveva vinto in casa all’andata. Osimhen e compagni avranno per avversaria il Liverpool o il Tottenham.

Dopo due minuti il Galatasaray potrebbe affondare la lama con un’incornata di Sanchez sugli sviluppi di un corner ma Perin para a terra. La Juventus non fa tardare la propria replica che giunge al 3′ con Gatti, autore di una conclusione in acrobazia a lato su cross di Yildiz. Al 10′ Koopmeiners conclude alto di testa su traversone di Conceicao. All’11’ gli ospiri replicano con l’ex Napoli Osimhen che impegna Perin in una deviazione in corner con un tiro di destro. La Juventus prova a prendere il comando delle operazioni ma né il tiro di Locatelli deviato in corner da Cakir né il sinistro di Conceicao al minuto 22 hanno esiti apprezzabili. Al 24′ si rivede il Galatasaray con una semirovescita di Sara imprecisa. Al 30′ Yildiz impegna Cakir in una deviazione in corner con il suo destro. Al 36′ arriva la prima svolta della gara, Torreira ferma senza convenevoli Thuram ed è rigore per i bianconeri. Dagli undici metri Locatelli non perdona ed è l’1-0. Al minuto 46 Gatti potrebbe raddoppiare su rimessa in gioco di Mc Kennie ma, di testa, non crea problemi a Cakir. Non va a buon fine neppure un tiro di Thuram al 51′ a lato.

Al 4′ la gara della Juventus si fa in salita per una discutibile espulsione di Kelly per un intervento su Yilmaz. Quest’ultimo prova subito ad approfittarne al 9′ ma il suo tirocross è allontanato da Perin. Nonostante l’inferiorità numerica, la Juventus sembra riuscire a prendere le redini del gioco, al 10′ Yildiz impegna Cakir in corner, al 18′ Gatti, di testa, mette alto sugli sviluppi di una punizione. Al minuto 21 è Conceicao a non creare problemi al portiere turco. Il Galatasaray prova a rimettersi in carreggiata con un’incornata di Osimhen che è però troppo centrale ma al minuto 25 la Juventus affonda la lama per la seconda volta per merito di Gatti, bravo a spingere in rete una corta respinta di Cakir su precedente tentativo di Kalulu. La squadra di Spalletti, stoica nel dover giocare in inferiorità numerica, comincia a credere nella rimonta. Al minuto 27 Yildiz conclude debolmente su Cakir. Al 28′ Osimhen cerca di riportare sotto il Galatasaray ma la sua punizione non si abbassa. I bianconeri spingono e, se Locatelli al 29′ ,Thuram tre minuti dopo e Boga con una palla che termina sul palo non sono precisi lo è invece Mc Kennie che al minuto 37, di testa e su sponda di Koopmeiners, sigla il 3-0. Le due squadre ci mettono il tutto per tutto per evitare i supplementari e chiudere la pratica a loro favore. Al 40′ Lemina, dal limite, non dà problemi a Perin. Su fronte opposto al minuto 47 Yildiz conclude a lato dal limite. Al 49′ il batti e ribatti prosegue con un’incornata di Yilmaz fuori misura su cross di Sanè, Si va così ai supplementari. .

Al 6′ Boga crossa per Mc Kennie che liscia, irrompe Zhegrova ma mette a lato. Il Galatasaray risponde con Boey ma Boga devia la sfera in corner. Un minuto dopo Torreira, dal limite, impegna Perin in un intervento in due tempi. Il Galatasaray è in un momento di buona ispirazione e, se Elmali al 12′ in spaccata manca la deviazione, al 16′ Osimhen non fallisce facendo passare la palla sotto le gambe di Perin su assist di Yilmaz e segnando il 3-1. Al 5′ del secondo supplementare Zhegrova si fa respingere una conclusione potente, Kostic è ben appostato e riprende la sfera calciando però a lato. Quattro minuti dopo è Boga a sparare altissimo.Il Galatasaray chiude la pratica a suo favore al minuto 14 con Yilmaz che riceve la sfera da Singo e supera Perin regalando ai turchi la qualificazione agli ottavi.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

PSG e Real agli ottavi! Ma che fatica contro Monaco e Benfica

Feb 26, 2026

È una Dea da favola! Dortmund sconfitto 4-1 e ottavi conquistati

Feb 25, 2026

Juventus-Galatasaray: le probabili formazioni, orario e diretta tv

Feb 25, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.