Juve, il cuore non basta! Il Galatasaray passa ai supplementari

JUVENTUS- GALATASARAY 3-2 dts

Il cuore ce l’ha messo, la determinazione pure, arrivando a riaprire i giochi per la qualificazione. Nei tempi supplementari, però, una pur generosa Juventus ha finito per subire il ritorno del Galatasaray e, pur imponendosi per 3-2, ha dovuto salutare la Champions League. Agli ottavi di finale approda infatti la squadra turca in virtù del 5-2 con cui aveva vinto in casa all’andata. Osimhen e compagni avranno per avversaria il Liverpool o il Tottenham.

Dopo due minuti il Galatasaray potrebbe affondare la lama con un’incornata di Sanchez sugli sviluppi di un corner ma Perin para a terra. La Juventus non fa tardare la propria replica che giunge al 3′ con Gatti, autore di una conclusione in acrobazia a lato su cross di Yildiz. Al 10′ Koopmeiners conclude alto di testa su traversone di Conceicao. All’11’ gli ospiri replicano con l’ex Napoli Osimhen che impegna Perin in una deviazione in corner con un tiro di destro. La Juventus prova a prendere il comando delle operazioni ma né il tiro di Locatelli deviato in corner da Cakir né il sinistro di Conceicao al minuto 22 hanno esiti apprezzabili. Al 24′ si rivede il Galatasaray con una semirovescita di Sara imprecisa. Al 30′ Yildiz impegna Cakir in una deviazione in corner con il suo destro. Al 36′ arriva la prima svolta della gara, Torreira ferma senza convenevoli Thuram ed è rigore per i bianconeri. Dagli undici metri Locatelli non perdona ed è l’1-0. Al minuto 46 Gatti potrebbe raddoppiare su rimessa in gioco di Mc Kennie ma, di testa, non crea problemi a Cakir. Non va a buon fine neppure un tiro di Thuram al 51′ a lato.

Al 4′ la gara della Juventus si fa in salita per una discutibile espulsione di Kelly per un intervento su Yilmaz. Quest’ultimo prova subito ad approfittarne al 9′ ma il suo tirocross è allontanato da Perin. Nonostante l’inferiorità numerica, la Juventus sembra riuscire a prendere le redini del gioco, al 10′ Yildiz impegna Cakir in corner, al 18′ Gatti, di testa, mette alto sugli sviluppi di una punizione. Al minuto 21 è Conceicao a non creare problemi al portiere turco. Il Galatasaray prova a rimettersi in carreggiata con un’incornata di Osimhen che è però troppo centrale ma al minuto 25 la Juventus affonda la lama per la seconda volta per merito di Gatti, bravo a spingere in rete una corta respinta di Cakir su precedente tentativo di Kalulu. La squadra di Spalletti, stoica nel dover giocare in inferiorità numerica, comincia a credere nella rimonta. Al minuto 27 Yildiz conclude debolmente su Cakir. Al 28′ Osimhen cerca di riportare sotto il Galatasaray ma la sua punizione non si abbassa. I bianconeri spingono e, se Locatelli al 29′ ,Thuram tre minuti dopo e Boga con una palla che termina sul palo non sono precisi lo è invece Mc Kennie che al minuto 37, di testa e su sponda di Koopmeiners, sigla il 3-0. Le due squadre ci mettono il tutto per tutto per evitare i supplementari e chiudere la pratica a loro favore. Al 40′ Lemina, dal limite, non dà problemi a Perin. Su fronte opposto al minuto 47 Yildiz conclude a lato dal limite. Al 49′ il batti e ribatti prosegue con un’incornata di Yilmaz fuori misura su cross di Sanè, Si va così ai supplementari. .

Al 6′ Boga crossa per Mc Kennie che liscia, irrompe Zhegrova ma mette a lato. Il Galatasaray risponde con Boey ma Boga devia la sfera in corner. Un minuto dopo Torreira, dal limite, impegna Perin in un intervento in due tempi. Il Galatasaray è in un momento di buona ispirazione e, se Elmali al 12′ in spaccata manca la deviazione, al 16′ Osimhen non fallisce facendo passare la palla sotto le gambe di Perin su assist di Yilmaz e segnando il 3-1. Al 5′ del secondo supplementare Zhegrova si fa respingere una conclusione potente, Kostic è ben appostato e riprende la sfera calciando però a lato. Quattro minuti dopo è Boga a sparare altissimo.Il Galatasaray chiude la pratica a suo favore al minuto 14 con Yilmaz che riceve la sfera da Singo e supera Perin regalando ai turchi la qualificazione agli ottavi.