La Juve non decolla, i tifosi chiedono risultati. Thiago Motta a rischio?

La Juventus di Thiago Motta si ritrova al quinto posto con un dato difficile da digerire: 34 punti in 20 partite. Solo due in più rispetto alla famigerata stagione 2010/2011, quella del settimo posto che ancora agita i sogni dei tifosi bianconeri. Un paragone inquietante, soprattutto per una squadra abituata, fino a pochi anni fa, a dominare il panorama italiano con una striscia di nove Scudetti consecutivi.

Il campionato 2024/2025 sta prendendo una piega chiara: Inter e Napoli guidano il gruppo, lasciando indietro persino l’Atalanta, che nonostante qualche passo falso rimane vicina alla vetta. E poi c’è la Juventus, insieme a Lazio e Fiorentina, a inseguire da lontano, troppo lontano. La squadra di Motta, incapace di imprimere continuità, sembra essersi persa in un mare di pareggi. Dodici, per essere precisi, che hanno il sapore amaro di sconfitte. Nonostante un progetto che punta alla programmazione e alla costruzione di un’identità di gioco solida, i tifosi faticano a digerire questa realtà. Per loro, la pazienza è un lusso che pochi vogliono concedersi, specie dopo un girone d’andata così deludente.

Il parallelo con la stagione 2010/2011

Chi ha superato i trent’anni ricorda bene quella stagione travagliata, con Delneri alla guida di una squadra che arrancava tra problemi tattici e lacune strutturali. Il bilancio al giro di boa? 31 punti, appena due in meno rispetto a oggi. E quella Juventus, che aveva ancora i segni di un post-Calciopoli mai completamente superato, concluse il campionato al settimo posto. Un risultato che ora sembra uno spettro possibile, nonostante i tifosi sperino ardentemente in un’inversione di tendenza.

All’epoca, Delneri raccoglieva i pezzi di un progetto già in frantumi, ereditato dopo le gestioni fallimentari di Ferrara e Zaccheroni. Oggi, Thiago Motta si trova in una situazione diversa ma altrettanto complessa: ha dalla sua il tempo e una rosa di qualità superiore, ma manca quella scintilla che serve per accendere un fuoco duraturo.

Il problema dei pareggi: la comfort zone che frena

Il dato delle zero sconfitte in stagione potrebbe sembrare rassicurante, ma si rivela ingannevole. Perché la Juventus di Motta non rischia, non osa. Rimane in una zona di comfort che impedisce di fare il salto necessario. La paura di scoprirsi o commettere errori ha prodotto una serie infinita di pareggi che, in termini di classifica, equivalgono a passi falsi.

In Europa, nessun’altra squadra di vertice ha accumulato così tanti segni X in una sola stagione. Nel frattempo, chi è disposto a lottare e ad accettare qualche sconfitta – come Napoli o Inter – continua a macinare punti. Questo atteggiamento prudente sta trascinando i bianconeri in un limbo dove non si vince e non si perde, ma si resta immobili. E in Serie A, l’immobilità è letale.

Thiago Motta: una fiducia a tempo?

La grande domanda che si pongono i tifosi e gli addetti ai lavori è: Thiago Motta reggerebbe un campionato da quinta o sesta posizione? Per un progetto a lungo termine, una stagione di transizione potrebbe essere accettabile. Ma la realtà è che il calcio moderno non concede troppe possibilità. Se la Juventus chiudesse fuori dalla zona Champions, la posizione di Motta diventerebbe insostenibile. Anche un successo come la Coppa Italia potrebbe non bastare per salvare la sua panchina.

Le ipotesi di un crollo in stile Delneri spaventano. Perdere l’accesso alla Champions League significherebbe non solo un danno sportivo ma anche economico, in un contesto in cui ogni euro è cruciale per mantenere competitivo un club ai massimi livelli.