Juve insuperabile, top difesa nei massimi campionati

Il pareggio bianconero di Empoli è stato visto come un passo indietro nei piani di Motta. Le vittorie iniziali con Como e Verona avevano fatto salire l’entusiasmo a mille ma dopo il pareggio con la Roma si era subito ritornati con i piedi per terra. I tifosi, dopo la sosta nazionali, desideravano ripartire con una vittoria ed Empoli sembrava la meta giusta. Ma cosi con è stato. I Bianconeri, tornato a casa con un punto che gli ha permesso comunque di passare una notte in testa in solitaria. Tuttavia, la partita di Empoli ha permesso di vedere, o meglio di rivedere, uno dei punti forza della Juventus. Stiamo ovviamente parlando della difesa. Reparto grazie a cui la Juventus ha vinto diversi titoli.

Infatti, la squadra bianconera, solo in altre quattro occasioni è riuscita a non subire gol nelle prime quattro giornate. Tra cui nel 2014/15, campionato del primo scudetto bianconero per Massimiliano Allegri e nel 1983/1984 quando la Juve vinse con lo scudetto con Trapattoni. La difesa juventina crea invidia anche negli altri Paesi perché è sola a non avere subito neanche un gol in campionato confrontandola con le big dei 5 top campionati europei. Il Bayern Leverkusen conta già sei gol incassati, il City e il PSG ne hanno subiti tre mentre il Real. In Germania, però, si è giocata una partita in meno. Veramente poche squadre si avvicinato alla statistica zero gol subito della Juve. L’Union Berlino, l’Arsenal, Il Liverpool (sconfitto 1 a 0 con il Nottingham Forrest), il Monaco, il Nantes e il Lens che sono a quota uno. Tra i segreti chiave dell’inviolabilità bianconera vi è la nuova coppia difensiva Gatti-Bremer. Il centrale italiano ha rubato la fascia di capitano a Danilo ed è diventato il nuovo Chiellini. Grinta, testa e coraggio. Ricorda proprio tutto dell’ex capitano. Bremer, invece, è il nuovo macigno bianconero. Impossibile da spostare o da scavalcare. Non lascia passare nessuno. Proprio nessuno. “Per costruire una squadra vincente si parte dalla difesa”, dice così un famoso proverbio del calcio.

Nel corso degli anni è stato però reinterpretato come dallo scrittore americano Arthur Bloch che afferma che “la miglior difesa è l’attacco” perché pensa che andando in zona offensiva, per restarci, non c’è il bisogno di difendere. Ora bisogna attendere la interpretazione di Thiago Motta. Nonostante ciò, nella partita di Empoli, l’allenatore ex Bologna ha schierato alcune importati novità nella salvaguardia bianconera. Pierre Kalulu è sicuramente tra esse. Il difensore ex Milan, schierato per la prima volta dal primo minuto è apparso subito dentro i programmi di Motta. Posizionato come terzino destro, non proprio la sua posizione ideale, ha dimostrato che può essere un giocatore chiave per il progetto bianconero.

Tuttavia, non sono mancate sue sbavature. Infatti, durante tutti i novanta minuti, ha dato poca spinta e poca partecipazione alla fase offensiva bianconera per preferire rimanere arretrato in difesa. Intento che non è gradito all’allenatore juventino che però ha dimostrato soddisfazione nella prestazione generale del difensore scuola Lione. Kalulu, con i suoi movimenti ricorda un po’ Andrea Barzagli. Anche l’ex bianconero giocava come terzino destro in alcune occasioni. Chissà se Gatti, Bremer e Kalulu vadano a ricomporre la vecchia BBC? Gli, però, sono puntati da tutt’altra parte. Ora, con l’inizio della nuova Champions staremo a vedere se la difesa bianconera terrà la saracinesca chiusa a partire dal PSV