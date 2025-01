Juve, Kolo Muani ha detto sì! Già oggi l’arrivo in Italia

Era nell’ aria da ore, la conferma arriva in diretta. Come riferito da Maurizio Compagnoni su Sky, durante la telecronaca di Atalanta-Juventus, una notizia che sicuramente darà ai tifosi bianconeri motivo di discussione. Randal Kolo Muani, ala offensiva del Paris Saint German, ha accettato il trasferimento in prestito secco al club di Torino. L’ufficialità, insieme ai dettagli del trasferimento, potrebbe arrivare nelle prossime ore, dopo una trattativa lampo durata pochi giorni. Classe 1998, Kolo Muani si trasferisce per la prima volta in carriera fuori dal suo paese di nascita. Lascia temporaneamente la squadra parigina dopo due anni e 54 presenze arricchite da 11 marcature, due delle quali nella stagione in corso.

Voluto da Thiago Motta per puntellare il suo 4-2-3-1, gioca naturalmente come centravanti ma è adattabile come ala destra. La sua duttilità sarà senz’altro un’arma in più in un reparto, quello avanzato dei bianconeri, che continua a soffrire tra infortuni e rendimenti non all’altezza dei suoi interpreti.

L’attaccante franco-congolese spera in questo modo di giocare con più continuità, non essendosi riuscito ad imporsi come titolare nelle gerarchie dell’allenatore parigino Luis Enrique, e poter aumentare il bagaglio tecnico ed esperienziale in un campionato tatticamente esigente come quello italiano.