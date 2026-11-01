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Serie A

Juve-Napoli, Spalletti davanti alla partita più delicata: Allegri prepara la mossa

Nov 1, 20262 Lettura

Domenica sera all’Allianz Stadium una sfida che può incidere sugli equilibri della stagione. La Juventus cerca una reazione dopo il ko con il Genoa, mentre il Napoli deve sostituire il centrocampista slovacco. Juventus-Napoli arriva in un momento particolarmente delicato per entrambe le squadre.

Domenica 1 novembre alle 20:45, l’Allianz Stadium ospiterà il confronto tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, due allenatori chiamati a trovare risposte a problemi differenti. La Juventus deve reagire alla sconfitta per 2-0 contro il Genoa, che ha aumentato la pressione sull’ambiente bianconero. Il Napoli, invece, vuole dare continuità al successo per 4-1 contro il Monza, pur dovendo rinunciare a Stanislav Lobotka.

Spalletti cerca una reazione immediata

La sconfitta di Genova ha lasciato conseguenze importanti. La Juventus ha mostrato difficoltà nella costruzione del gioco e nella gestione delle transizioni, senza riuscire a reagire efficacemente dopo essere passata in svantaggio.

La società ha chiesto una risposta alla squadra e il ritiro alla Continassa rappresenta un segnale della delicatezza del momento. Contro il Napoli servirà una Juventus più compatta, aggressiva e capace di mantenere continuità per tutta la partita. Spalletti potrebbe intervenire sulle scelte offensive per aumentare la presenza in area avversaria.

Allegri deve sostituire Lobotka

Il principale problema del Napoli riguarda il centrocampo. Lobotka è indisponibile e Allegri deve individuare una soluzione che permetta alla squadra di mantenere qualità nella costruzione. Tra le alternative ci sono Billy Gilmour e Kevin De Bruyne.

Il primo garantirebbe caratteristiche più vicine a quelle dello slovacco, mentre il belga potrebbe offrire maggiore verticalità. Non è escluso neppure il passaggio a un sistema con due mediani. La scelta del sostituto di Lobotka influenzerà direttamente l’equilibrio tattico del Napoli.

Le condizioni di Rrahmani e Anguissa

Allegri deve valutare anche le condizioni di Amir Rrahmani e Frank Anguissa, alle prese con problemi influenzali segnalati alla vigilia. Il loro eventuale impiego dipenderà dalle ultime verifiche.

La disponibilità dei due giocatori potrebbe incidere sulle scelte di formazione, soprattutto considerando la necessità di affrontare una Juventus motivata a reagire.

Il centrocampo può decidere la partita

La sfida potrebbe svilupparsi soprattutto nella zona centrale del campo. La Juventus cercherà di limitare la costruzione del Napoli, mentre gli azzurri proveranno a sfruttare gli spazi lasciati dalla pressione avversaria.

La gestione delle seconde palle e delle transizioni sarà fondamentale. Chi riuscirà a controllare meglio il centrocampo potrà indirizzare il ritmo della partita.

Una sfida che vale anche sul piano psicologico

Per Spalletti, una vittoria permetterebbe di interrompere il momento negativo e restituire fiducia alla squadra. Per Allegri, conquistare punti a Torino rappresenterebbe una conferma della competitività del Napoli.

Il risultato non definirà l’intera stagione, ma potrà incidere profondamente sul clima delle prossime settimane. Juventus-Napoli mette in palio tre punti e una parte importante della credibilità dei due progetti tecnici.

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