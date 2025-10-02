Juve raggiunta al 90′ dal Villarreal: decisivo l’ex Veiga

VILLAREAL- JUVENTUS 2-2

C’è pareggio e pareggio. Se quello contro il Borussia Dortmund era stato agguantato con i denti e il cuore, quello per 2-2 che la Juventus ha ottenuto con il Villareal ha invece l’amaro sapore del rimpianto. Gli iberici hanno infatti infilato la stoccata decisiva all’ultimo minuto quando i bianconeri stavano già pregustando di riprendere l’aereo per l’Italia con tre punti in tasca. Invece la prima vittoria bianconera in Champions League dovrà ancora attendere. E dire che le premesse per regalarsi una giornata di gloria, il collettivo di Igor Tudor se le era regalate tutte rimontando il gol di svantaggio e poi prendendo il volo. Poi, però, il Villareal è riuscito a ritornare in gioco approfittando anche del demerito dei bianconeri di non saper porre il cartello the end alla contesa con l’allungo decisivo. L’avvio di gara è di marca iberica. Al 7′ Pepè serve Parejo ma Locatelli sventa l’insidia di mestierre. Un minuto dopo Gueye, con un tiro dal limite, anziché inquadrare la porta colpisce Yildiz. Al 14′ è ancora lui a calciare male. L’insistenza offensiva dei padroni di casa ha il suo coronamento nel gol del vantaggio che giunge al minuto 18 grazie al nazionale georgiano Mikautadze su assist di Pepe. Al minuto 22 Gueye pesca Pedraza ma Perin questa volta devia il tiro sul palo. La Juventus prova a riorganizzarsi e riesce a mettere il naso fuori dal guscio prima con un’incornata di Mc Kennie deviata, poi con un suo tiro dal limite che termina alto. Yildiz prova a trovare collocazione nel tabellino dei marcatori al minuto 35 ma la mira non lo assiste. Al 42′ il Villareal potrebbe mettere un’altra incollatura a suo favore ma Buchanan, su assist di Gueye, conclude su Perin da distanza ravvicinata.

A inizio ripresa si vede che la Juventus è rientrata in campo dopo avere fatto rifornimento al distributore del morale e di qualche parola detta a modo e tempo da Tudor. Al 4′ Gatti si inventa una rovesciata strepitosa e mette la palla nel sette per il pareggio bianconero. La vecchia signora capisce che la partita può cambiare di verso e mettersi a suo favore e, dopo avere corso un brivido al minuto 8 con un tiro alto di Parejo dal limite, all’11’ mette la freccia del sorpasso con Conceicao che approfitta di un’incertezza dello stesso Parejo e infila la palla del 2-1. Al 15′ Mc Kennie sbuca bene su un traversone di Conceicao ma spara a lato. Al 27′ la traversa della porta iberica trema per effetto di una sassata di David. Sembra che la Juventus si approssimi a intonare il gaudemus ma, al minuto 45, Renato Veiga le rovina la festa vincendo un duello con Gatti su corner di Akhomach e infilando Perin di testa. Al 49′ i bianconeri rischiano la beffa oltre il danno ma su un’incornata di Gueye Perin fa ottima guardia conservando il pareggio.