Juve Stabia, terremoto societario: azzerato il Cda e nuova penalizzazione

Fine settembre da incubo in casa Juve Stabia, visto che il proprietario nonché presidente del club campano, l’imprenditore Alfredo Guerri, ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza, fiamme gialle chge hanno sequestrato crediti d’imposta per quasi 153 milioni di euro a due società a lui riconducibili. Guerri è accusato di truffa nella generazione dei crediti legati al Superbonus 110%. Un’indagine estranea al club, che però ha già prodotto la sua prima conseguenza anche a livello calcistico:, infatti lo stesso Guerri è stato estromesso dalla presidenza del sodalizio campano, l’intero Cda della Juve Stabia è stato azzerato e la società campana resta sotto amministrazione giudiziaria:,con alla presidenza nomina di Alfonso Morrone.

Oltre alla beffa di aver perduto nel giro di poche l’intero organigramma societario, in casa delle vespe è giunta anche la beffa vista la penalizzazione di due punti in classifica, per irregolarità legate al recente passaggio di proprietà. Dunque l’era Guerri alla guida della Juve Stabia termina dopo soli due mesi. Il decreto di sequestro a carico delle sue società è stato emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura. Secondo le indagini, i crediti d’imposta generati tra il 2021 e il 2024 sono stati ottenuti illecitamente attraverso il superbonus 110% attestando lavori parzialmente o mai realizzati in 64 cantieri.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, i crediti d’imposta erano destinati a essere immessi nel circuito delle cessioni, previsto dalla disciplina del superbonus 110%, e poi monetizzati con il trasferimento dietro compenso ad altre ditte. In questo modo i crediti formalmente collegati a lavori edilizi mai realizzati o solo parzialmente eseguiti avrebbero assunto una parvenza di regolarità. La posizione della Juve Stabia resta estranea all’indagine, che riguarda esclusivamente le attività delle due società edilizie, le conseguenze però si abbattono direttamente sul club campano, a seguito del provvedimento della gip del Tribunale di Napoli Nord Caterina Anna Arpino, gli amministratori giudiziari dovranno guidare le vespe in questa delicata fase di transizione.

Preoccupante anche la situazione in classifica, dove il club di Castellamare di Stabia, è già in zona già in zona retrocessione, con un fardello di due punti di penalizzazione, ora raddoppiati. La nuova sanzione riguarda appunto il passaggio del club a luglio scorso, non è stata prodotta la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, unitamente alla copia dell’atto dal quale è conseguita l’acquisizione del 17 aprile 2026. Dunque arrivo d’autunno davvero gelido e preoccupante per tutta la tifoseria stabiese, che ora come non mai cerca rassicurazioni sul futuro della propria squadra.