Juve, terremoto in attacco: Vlahovic ai saluti, ecco chi può arrivare

Stagione da dimenticare quella della Juventus, con cambio d’allenatore in corso e una serie di risultati non all’altezza delle aspettative per il club di Torino. Dopo le varie eliminazioni nelle coppe e un 4° posto conquistato in maniera piuttosto difficile contro il Venezia per 3-2 all’ultima giornata di campionato, il punto centrale della squadra è l’attaccante. In particolare il giocatore messo sempre in discussione dai media e dai tifosi bianconeri è il serbo Dusan Vlahovic, che da quando veste questi colori dopo il passaggio alla Fiorentina nel mercato di gennaio, il classe 2000 non è mai riuscito ad esprimere le sue qualità. Sempre prestazioni deludenti, che si alternano con qualche piccola gioia personale (es. doppietta contro il Lipsia, gol contro il Manchester City). Sono verametne poche le occasioni concretizzate rispetto a quelle sbagliate davanti alla porta (es Juventus-Parma, Juventus-Cagliari ecc). Al suo arrivo si aspettavano in molti il classico bomber e in effetti l’ex Viola era partito anche bene con il gol all’esordio contro l’Hellas Verona e la rete dopo 30’’ al suo debutto in Champions League contro il Villareal in trasferta, valida per l’andata degli ottavi di finale.

Da lì sono successe diverse cose, come il cambio di proprietà, i diversi allenatori (Allegri, Motta, Tudor ecc.), ma lui è rimasto sempre lo stesso. Nonostante i vari moduli di gioco e cambiamenti all’interno della squadra non è riuscito mai a dare il 100%. Ed ecco allora che si iniziano già a tirar fuori i primi nomi in caso di una sua possibile partenza. Inizialmente, come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo ufficiale di Instagram, proseguono sempre di più i contatti per acquistare Jonathan David del Lille, canadese in scadenza a fine mese.

Da pochi minuti anche Sportmediaset lancia un nuovo attaccante finito sul taccuino della dirigenza, ovvero Gonçalo Ramos, in uscita dal Psg neo-campione d’Europa. Il portoghese è stato acquistato dal Benfica per una cifra intorno ai 65 milioni di euro, ma il poco minutaggio riservatogli in questa stagione costringerebbe la società parigina a scendere di prezzo, optando magari anche per un prestito. Restano comunque sotto osservazione i nomi di Gyokeres dello Sporting Lisbona (difficile dal punto di vista economico) e Mateo Retegui dell’Atalanta (fattibile se si pensa anche all’addio di Gasperini).

Al momento, però, Vlahovic è in partenza con la maglia bianconera per giocarsi il Mondiale per Club insieme ai suoi compagni. Lui si vede ancora a Torino per il futuro e farà di tutto per convincere Tudor un posto da titolare anche per la prossima stagione, ma la dirigenza probabilmente ha idee completamente differenti…