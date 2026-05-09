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Serie A

Juventus, colpo Champions a Lecce: Vlahovic gol record

Gol lampo del serbo dopo 10 secondi: i bianconeri soffrono ma espugnano il Via del Mare e vedono la Champions.

Mag 9, 20261 Lettura
Jeremie Boga of FC Juventus celebrates after scoring goal in the 48th minute for 0-1 during the match of 2025-2026 Serie A football between Atalanta BC vs Juventus FC at the New Balance Arena Stadium on 11 April 2026 in Bergamo, BG.

LECCE-JUVENTUS 0-1
1′ Vlahovic

Nella 36ª giornata di Serie A, la Juventus espugna il Via del Mare battendo il Lecce 1-0 e compie un passo pesante verso la Champions League. Bastano appena 10 secondi ai bianconeri per sbloccare la gara: Vlahovic realizza la rete più veloce della storia del club, indirizzando subito il match. La risposta dei salentini è immediata, ma Di Gregorio è decisivo su Banda. La Juventus resta pericolosa e sfiora il raddoppio con Conceiçao, fermato dal palo, mentre Falcone salva su Vlahovic evitando il bis. Dopo un avvio acceso, il ritmo cala e la gara si incanala su binari più tattici.

Nella ripresa il match resta equilibrato, ma condizionato da due episodi: al 48’ viene annullato un gol a Vlahovic per fuorigioco, mentre al 59’ tocca a Kalulu vedersi cancellare il raddoppio. Il Lecce prova a crederci nel finale con l’ingresso di N’Dri, che ha la palla del pari ma trova soltanto l’esterno della rete. La Juventus resiste e porta a casa tre punti fondamentali, salendo momentaneamente al terzo posto e allungando a +4 sulla Roma. I salentini restano a +4 sulla zona retrocessione: la corsa salvezza resta apertissima.

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